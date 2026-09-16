زيزو يتصدر ترتيب هدافي الدوري بعد هدفه أمام أبو قير

تصدر أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز المارد الأحمر على أبو قير للأسمدة بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل زيزو الهدف الأول للأهلي أمام أبوقير للأسمدة قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة ليعلن حصد الأحمر لثلاث نقاط هامه في مشواره.

ووصل زيزو، للهدف رقم 3 في مشواره مع الأهلي خلال الموسم الحالي ليتربع على قمة هدافي الدوري المصري بالتساوي مع محمود صلاح لاعب مودرن سبورت والغاني ماولي وايو

وجاء في المركز الرابع التونسي سيف تقا لاعب وادي دجلة برصيد هدفين بالتساوي مع أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا صاحب نفس رصيد الأهداف.

استعدادات زيزو لقمة الدوري أمام الزمالك

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق حقق فوزًا ثمينًا على حساب أبو قير للأسمدة، وتمكن من تسجيل هدفين، وحافظ كذلك على نظافة شباكه واقتنص 3 نقاط ثمينة، وهذا شيء مهم للغاية.

وأوضح زيزو أن الفريق سوف يستعد لمواجهة الزمالك في الديربي بشكل قوي، وأنه سيستغل فترة التوقف الدولي للاستعداد لتلك المباراة المهمة التي دائمًا ما تكون لها ترتيبات وحسابات خاصة.

وهنأ زيزو حسين الشحات على الهدف الثاني الذي سجله من تسديدة قوية في شباك أبو قير للأسمدة، مشيرًا إلى أنه تشارك معه لحظة الفوز بجائزة رجل المباراة، بفضل هدفه الرائع الذي حسم فوز الأهلي باللقاء.