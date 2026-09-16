محافظ أسيوط: إزالة 32 حالة تعدي والتصدي لمحاولات البناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع التعامل الفوري مع أية مخالفات يتم رصدها.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، ضمن أعمال الموجة الـ30 للإزالات، أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدي ومخالفة، تنوعت بين تعديات على أراضي أملاك الدولة، وإزالات في المهد، ومخالفات رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، وتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن نتائج الحملات تضمنت إزالة 5 حالات تعدي على أراضي تابعة للموارد المائية والري، بمساحة 758 متر مربع، فضلًا عن تنفيذ 10 حالات إزالة في المهد على أراضي من أملاك الدولة، بمساحة 2438 متر مربع، كما تم إزالة 10 حالات تعدي ضمن المتغيرات المكانية، بمساحة 260 متر مربع مباني و3 قراريط زراعية، إلى جانب إزالة 7 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغ 3 قراريط و6 أسهم.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أية تعديات جديدة وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وفرض سيادة القانون.

وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأية تعديات جديدة أو محاولات للتحايل على القانون، وستواصل التصدي الحاسم للمخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة حيالها.