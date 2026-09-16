«عين طفلك = مستقبله».. الصحة توضح أهمية الكشف المبكر عن ضعف النظر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن صحة الأطفال لا تقتصر فقط على علاج الأمراض، وإنما تشمل أيضًا اكتشاف المشكلات الصحية في مراحل مبكرة، قبل أن تؤثر على تعليم الطفل ومستقبله.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن مبادرة «عين طفلك = مستقبله» تستهدف تحقيق هذا الهدف من خلال الكشف المبكر والتدخل السريع والعلاج، مشيرًا إلى أن حاسة البصر لا تقتصر أهميتها على كونها إحدى الحواس، وإنما تمثل الوسيلة الأساسية للطفل في التعلم والتفاعل مع المجتمع.

وأضاف أن الطفل يعتمد على الرؤية في القراءة والكتابة ومتابعة المعلم داخل الفصل، لافتًا إلى أن نحو 80% من المعلومات التي يستقبلها الأطفال تصل إليهم عن طريق النظر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن الحملة بدأت في 2 يناير 2025، من خلال تعاون بين وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والجمعية العالمية لـ«الليونز»، وبالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة والتأمين الصحي.

وتستهدف المبادرة طلاب المرحلة الابتدائية، من سن 6 إلى 12 عامًا، في الحضر والريف بجميع المحافظات.

وأوضح أن المبادرة تبدأ بإجراء كشف ظاهري للطلاب لرصد العلامات التي قد تؤثر على البصر، مثل الحول أو سقوط الجفن، ثم تسجيل نتائج الفحص وتحديد الحالات التي تحتاج إلى تقييم إضافي.