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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل صدام اليوم.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة جديدة أمام غزل المحلة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء يبحث خلاله الفارس الأبيض عن مواصلة انتصاراته وحصد 3 نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وتحمل مباراة اليوم طابعا تاريخيا خاصا بعدما أصبحت المواجهة رقم 103 بين الزمالك وغزل المحلة في مختلف البطولات وسط تفوق واضح للفريق الأبيض في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين وهو ما يمنح المباراة أهمية إضافية قبل انطلاقها.

الزمالك يتفوق على غزل المحلة في المواجهات التاريخية

وخلال 102 مباراة سابقة جمعت الزمالك وغزل المحلة نجح الفريق الأبيض في تحقيق 61 انتصارا بينما فاز غزل المحلة في 15 مباراة وحسم التعادل نتيجة 26 مواجهة بين الفريقين.

ولم يتوقف التفوق الأبيض عند النتائج فقط، بل امتد إلى الجانب التهديفي حيث سجل لاعبو الزمالك 150 هدفا في شباك غزل المحلة، مقابل 58 هدفا أحرزها زعيم الفلاحين في مرمى الفريق الأبيض.

صدام جديد بين الفارس الأبيض وزعيم الفلاحين

وتتجدد المواجهة بين الفريقين مساء اليوم في ظل رغبة الزمالك في استثمار نتائجه الإيجابية الأخيرة ومواصلة حصد النقاط في بطولة الدوري بينما يتطلع غزل المحلة إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية الكرة المصرية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يبحث عن مواصلة التفوق

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يسعى إلى إضافة انتصار جديد إلى سجله أمام غزل المحلة خاصة في ظل الأفضلية التاريخية الكبيرة التي يمتلكها الفريق الأبيض في المواجهات المباشرة.

وفي المقابل، يأمل غزل المحلة في تغيير الصورة التاريخية للمواجهات واستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة تجمع بين فريقين يمتلكان تاريخًا طويلًا من المواجهات في الكرة المصرية.

وتبقى صافرة البداية هي الفيصل في المواجهة رقم 103 بين الفريقين بعدما فرض الزمالك كلمته في غالبية المواجهات السابقة، بينما يسعى غزل المحلة إلى كتابة فصل جديد في تاريخ لقاءات الناديين.

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