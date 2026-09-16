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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رفع كفاءة معلمي التربية الرياضية ووضع آليات لاكتشاف الموهوبين وإنشاء مدارس متخصصة لصيانة الملاعب

وزيرا التعليم والشباب والرياضة
وزيرا التعليم والشباب والرياضة
ياسمين بدوي

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير منظومة الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف ورعاية وتنمية المواهب الرياضية بين طلاب المدارس.

المدرسة تمثل اللبنة الأولى في بناء شخصية الطالب ذهنيًا وبدنيًا وسلوكيًا

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوزير الشباب والرياضة، والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين منظومتي التعليم والرياضة، وتعزيز دور الرياضة المدرسية بإعتبارها أحد المحاور الأساسية في بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة، موضحًا أن المدرسة تمثل اللبنة الأولى في بناء شخصية الطالب ذهنيًا وبدنيًا وسلوكيًا.

 

تفعيل الرياضة المدرسية واكتشاف المواهب من داخل المدارس

وقال وزير التربية والتعليم إن تفعيل الرياضة المدرسية واكتشاف المواهب من داخل المدارس يمثلان خطوة أساسية نحو إعداد أجيال قادرة على التميز، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية ورياضية متكاملة تتيح للطلاب ممارسة الأنشطة المختلفة إلى جانب التحصيل الدراسي، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، واكتشاف مواهبهم في وقت مبكر، وصولًا إلى إعداد جيل رياضي قادر على التميز ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب الرياضية، من خلال التوسع في قاعدة الممارسة الرياضية بين النشء والشباب، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب داخل المدارس، واكتشاف العناصر المتميزة في سن مبكرة، وتأهيلها وفق منظومة متكاملة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مراكز الشباب، ولا سيما الموجودة في القرى والنجوع والساحات الشعبية بمختلف المحافظات، تمثل إحدى الأدوات المهمة لممارسة الرياضة، ولتنفيذ البرامج الرياضية بالتعاون مع المدارس، ودعم جهود اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، والاستفادة من الإمكانات والمنشآت الرياضية المتاحة في خدمة الطلاب والنشء.

وتناول اللقاء آليات تكامل الجهود بين الوزارتين وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، خاصة مراكز الشباب والمنشآت والملاعب الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وربطها بالأنشطة الرياضية داخل المدارس، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لممارسة مختلف الألعاب الرياضية.

 

تأهيل ورفع كفاءة معلمي التربية الرياضية لتطوير منظومة الأنشطة الرياضية داخل المدارس

كما ناقش الجانبان خطط تأهيل ورفع كفاءة معلمي التربية الرياضية، بما يسهم في تطوير منظومة الأنشطة الرياضية داخل المدارس، ورفع قدرات الكوادر التعليمية القائمة على تنفيذ ومتابعة برامج التربية البدنية والرياضية، والاستفادة من خبرات وإمكانات وزارة الشباب والرياضة في هذا المجال.

 

وضع آليات واضحة لاكتشاف الطلاب الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية

وأكد الجانبان أهمية وضع آليات واضحة لاكتشاف الطلاب الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، والاستفادة من المدربين والمتخصصين بوزارة الشباب والرياضة في تقييم الطلاب والنشء المتميزين، ووضع قاعدة بيانات للمواهب الرياضية، بما يتيح متابعتهم وتأهيلهم وصقل قدراتهم وفق برامج علمية متخصصة، وصولًا إلى إعداد قاعدة من اللاعبين القادرين على المنافسة في البطولات المحلية والدولية وتمثيل مصر في المحافل الرياضية المختلفة.

 

تنظيم مسابقات وأنشطة في المدارس ومراكز الشباب بما يتيح للطلاب إبراز قدراتهم ومواهبهم في المجالات الرياضية

كما بحث الوزيران تفعيل مبادرات مشتركة لاكتشاف وتنمية المواهب، من خلال تنظيم مسابقات وأنشطة داخل المدارس ومراكز الشباب، بما يتيح للطلاب إبراز قدراتهم ومواهبهم في المجالات الرياضية، إلى جانب تشجيعهم على تقديم أفكار ومشروعات مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية وقيم العمل الجماعي.

 

إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات صيانة الملاعب والمنشآت الرياضية

كما تناول الاجتماع آليات التعاون في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات صيانة الملاعب والمنشآت الرياضية، والاستفادة من الملاعب والمنشآت التابعة لها في تدريب الطلاب، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، بما يوفر للطلاب فرصًا لاكتساب المهارات العملية والتخصصية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتفتح أمامهم فرصًا للعمل في الأندية والمنشآت الرياضية المختلفة عقب التخرج.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق واللقاءات المشتركة، وتكثيف العمل الميداني خلال الفترة المقبلة، بما يضمن التطبيق الفعلي للبرامج والمبادرات داخل المدارس ومراكز الشباب، وتطوير بيئة النشاط الرياضي المدرسي بصورة شاملة، وتوسيع قاعدة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري والاستثمار في قدرات النشء والشباب.

حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة الدكتور حسن مصطفى، مساعد الوزير للتحول الاستراتيجي والاستدامة، والدكتور مصطفى مجدي، مساعد الوزير للمعلومات والمتابعة، والدكتور مصطفى زمزم، مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب والمبادرات، ومحمد الكردي، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله البحار، معاون الوزير للتسويق والاستثمار.

وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم وزير الشباب والرياضة التعليم

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