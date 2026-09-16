الأوقاف: حماية طبقة الأوزون مسؤولية إنسانية وصيانة للبيئة والأجيال القادمة

أكدت وزارة الأوقاف، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون، الذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، أن حماية البيئة وصيانة موارد الأرض تمثل مسؤولية إنسانية ومجتمعية، مشيرة إلى أن الإسلام يؤكد أهمية عمارة الأرض وعدم الإفساد فيها، والحفاظ على مقدراتها للأجيال الحالية والقادمة.

ويأتي الاحتفال باليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون هذا العام تحت شعار «العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة»، بالتزامن مع مرور عشر سنوات على اعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال.

الإسلام يدعو إلى حماية البيئة

وأوضحت الوزارة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون بموجب القرار رقم A/RES/49/114 الصادر عام 1994، إحياءً لذكرى توقيع بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون عام 1987.

وأكدت أن الإسلام وضع مبادئ واضحة تؤكد مسؤولية الإنسان عن عمارة الأرض والحفاظ عليها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: 56]، وقوله سبحانه: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، إلى جانب قول النبي ﷺ: «وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»، رواه البخاري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادئ تؤسس لوعي أخلاقي يجعل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها مسؤولية تجاه المجتمع والأجيال القادمة.

بروتوكول مونتريال نموذج للعمل الدولي

ولفتت إلى أن طبقة الأوزون تمثل درعًا طبيعيًا يحمي الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية، بما يسهم في حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات والحفاظ على التوازن البيئي.

وأكدت أن بروتوكول مونتريال قدم نموذجًا لقدرة المجتمع الدولي على تحويل المعرفة العلمية إلى سياسات والتزامات قابلة للتنفيذ، من خلال الحد من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والانتقال إلى بدائل أكثر أمانًا واستدامة.

كما جاء تعديل كيغالي عام 2016 لتعزيز هذا المسار عبر التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، وهي غازات دفيئة شديدة التأثير، ودعم التحول إلى تقنيات تبريد أكثر كفاءة واستدامة، بما يربط بين حماية طبقة الأوزون ومواجهة تغير المناخ وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تعزز مبادئ العدالة المناخية، التي تضع الإنصاف وحقوق الإنسان واحتياجات الفئات والدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ ضمن جهود المواجهة.

جهود مصر لحماية طبقة الأوزون

وأشارت الوزارة إلى أن اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال أصبحا في عام 2009 أول صكين في تاريخ الأمم المتحدة يحققان التصديق العالمي، وهو ما يؤكد أهمية الإرادة الدولية المشتركة في مواجهة التحديات البيئية وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.

وأكدت أن مصر تواصل التزامها بالجهود الدولية لحماية طبقة الأوزون ومواجهة تغير المناخ، حيث صدقت على تعديل كيغالي في 22 أغسطس 2023، ودخل حيز النفاذ بالنسبة لها في نوفمبر من العام نفسه.

كما تواصل الدولة تنفيذ البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، الذي يشمل قطاعات التبريد والتكييف والثلاجات والفوم والمذيبات وغيرها، إلى جانب تطبيق إجراءات الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته.

وفي إطار تطوير المنظومة الوطنية، صدر عام 2026 القرار الوزاري المشترك رقم 232 لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد وتصدير المواد والمخاليط الخاضعة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، بما يعزز كفاءة الرقابة على هذه المواد.

وتعمل الجهات المعنية كذلك على استكمال تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على أسطوانات غازات التبريد، بما يتيح تتبع الأسطوانات والتحقق من بياناتها ومصادرها، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ودعم الرقابة على السوق المحلية.

الأوقاف تعزز الوعي البيئي

وتطرقت الوزارة إلى استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ عام 2022، وما شهدته من طرح لقضايا المناخ والتمويل والتكيف والتحول نحو التنمية المستدامة، في إطار الجهود المصرية لدعم العمل المناخي وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة وصون الموارد.

وأكدت أن حماية البيئة لا تقتصر على الإجراءات الفنية والاتفاقيات الدولية، وإنما ترتبط ببناء الإنسان، موضحة أن الوعي البيئي يبدأ بإدراك الإنسان أثر سلوكه في الموارد والصحة والمجتمع، ثم تحويل هذا الإدراك إلى ممارسات يومية تقوم على ترشيد الاستهلاك وعدم الإهدار واحترام الموارد والالتزام بالقواعد الهادفة إلى حماية الحياة وصون حقوق الأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن وزارة الأوقاف تضطلع بدورها في بناء هذا الوعي من خلال خطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية والمحتوى الإعلامي والرقمي، بما يرسخ القيم الدينية والوطنية والأخلاقية المرتبطة بحسن التعامل مع البيئة وعدم الإفساد في الأرض وترشيد الاستهلاك وصيانة الموارد والمسؤولية تجاه المجتمع والأجيال القادمة.

كما يتكامل ذلك مع جهود الوزارة في بناء الشخصية المصرية من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك» ومحاور عمل الوزارة، التي تتناول مواجهة الإرهاب والتطرف والتطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة.

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على طبقة الأوزون يمثل نموذجًا واضحًا على أن حماية الحياة وصيانة مقدرات الأرض تبدأ بالعلم، وتترسخ بالوعي، وتتحول إلى واقع بالالتزام والعمل المشترك، مشددة على أن اجتماع العلم مع الأخلاق والوعي مع المسؤولية وحسن عمارة الأرض مع حسن بناء الإنسان يجعل الحفاظ على البيئة جزءًا من مشروع أوسع لصناعة الحضارة وبناء مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.