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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا فريد شوقي: الفن مش أكل عيش وخلاص وبختار أعمالي بعناية.. لهذا السبب تحمست لـ «الحافي» و«عمرة رمضان»| حوار

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
أحمد البهى

رانيا فريد شوقي لصدى البلد: 

 

فكرة ال 10 حلقات مش جديدة.. الدراما زمان كانت بتقدم سباعيات وسهرات


أجسد محامية في «عمرة رمضان» تقدم استشارات قانونية أونلاين


 

 

بعد سنوات من الغياب عن السينما، تعود الفنانة رانيا فريد شوقي إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم جديد يحمل اسم «الحافي».

«صدى البلد» التقى رانيا فريد شوقي في حوار خاص، كشفت خلاله تفاصيل عودتها إلى السينما، إلى جانب حديثها عن مسلسلها الجديد «عمرك رمضان»، الذي بدأت تصويره خلال الفترة الماضية.


في البداية، كشفت رانيا فريد شوقي عن سر حماسها للعودة إلى السينما بعد سنوات من الغياب، من خلال فيلم «الحافي»، قائلة: «القضية التي يناقشها العمل هي سر حماسي للمشاركة فيه، حيث يتناول قضية الدجل والشعوذة».

وأضافت: «فالعمل يكشف عن الشكل الجديد للدجل والشعوذة، واستغلال ضعف الإيمان لدى البعض».

عودة للسينما: 

وتابعت: «السينما كانت واحشاني، وإحساس الفنان بالفيلم السينمائي مختلف، ولكن الأهم بالنسبة لي هو الموضوع الذي يناقشه العمل، سواء كان في السينما أو المسرح أو التليفزيون».

عمرة رمضان : 

كما تحدثت عن مسلسلها الجديد «عمرة رمضان»، قائلة: «القضايا التي يناقشها العمل هي سر حماسي للموافقة عليه، فالعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، كما أن الفنانين المشاركين معي في العمل تجمعني بهم علاقة صداقة».

وعن سر ابتعادها لفترات طويلة عن الدراما، قالت: «أنا أختار أعمالي بعناية، فالموضوع ليس أكل عيش وخلاص، لذا فمن الطبيعي أن أستغرق وقتًا حتى أجد عملًا مقتنعة به بشكل كامل، أو يكون هناك حد أدنى من الاقتناع».

محامية اون لاين: 

وكشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل «عمرة رمضان»، قائلة : «أجسد ضمن الأحداث شخصية سيدة متزوجة ولديها ولد يدرس في المرحلة الثانوية، وهي محامية، ولكنها لا تمارس المهنة بشكلها التقليدي في المحاكم، بل تقدم استشارات قانونية عبر الإنترنت».

وعن عدد حلقات المسلسل، قالت: «العمل تدور أحداثه في 10 حلقات، وهذا الأمر ليس جديدًا علينا، فقد كانت الدراما التليفزيونية تقدم أعمالًا في شكل سباعيات، أي أن عدد حلقاتها يتكون من 7 حلقات فقط، وأخرى كانت تقدم في صورة سهرات درامية، كما كانت هناك مسلسلات من 15 و30 حلقة».


 

رانيا فريد شوقي عمرة رمضان الحافي

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