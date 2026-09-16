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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حالته متأخرة.. سامي عبد الحليم يخضع لعملية جراحية

سامي عبد الحليم
سامي عبد الحليم
أحمد إبراهيم

نشرت زوجة الفنان سامي عبد الحليم تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تكشف فيه تطورات الحالة الصحية لزوجها. 

وكتبت زوجة سامي عبد الحليم: “الدكتور سامي في حجرة العمليات، أرجو الدعاء له بالنجاة منها، وأن الله يشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا.. اللهم رحمتك بعبدك الضعيف”.

حالة سامي عبد الحليم

وقد أثارت الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم حالة من القلق خلال الأيام الماضية، بعد إعلان زوجته عن تعرضه لانتكاسة صحية جديدة استدعت نقله إلى العناية المركزة، في تكرار للأزمة التي يمر بها منذ فترة طويلة، وسط متابعة طبية مكثفة داخل المستشفى.

وكشفت زوجته، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تدهور حالته الصحية، مؤكدة أنه دخل العناية المركزة للمرة السادسة، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، في رسالة حملت طابعًا إنسانيًا مؤثرًا عكست حجم المعاناة التي يمر بها الفنان وأسرته.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأزمات الصحية المتتابعة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، والتي استدعت دخوله المستشفى أكثر من مرة، حيث كان قد نُقل إلى العناية المركزة في مرات سابقة بينها الخامسة، وسط متابعة طبية دقيقة لحالته.

في سياق متصل، حرصت نقابة المهن التمثيلية على متابعة وضعه الصحي، وأكد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي دعمه الكامل للفنان وأسرته خلال الأزمة.

كما شهدت الحالة اهتمامًا رسميًا، بعدما تواصلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، للاطمئنان على وضعه الصحي، عقب تداول استغاثات بشأن حالته، حيث جرى التواصل مع الجهات الطبية لمتابعة تطورات العلاج بشكل مستمر.

وبحسب مصادر طبية، فإن الفنان يعاني من مضاعفات صحية مرتبطة بجلطة في المخ، ويتم التعامل مع حالته داخل وحدة العناية المركزة وفق بروتوكولات علاجية دقيقة، مع استمرار المراقبة الطبية على مدار الساعة.

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