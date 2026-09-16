أحمد حاتم يكشف كواليس العرض النسائي لـ«ريد فلاج» ويمازح الجمهور

كشف الفنان أحمد حاتم عن جانب من كواليس العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريد فلاج»، الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء وقتصر حضوره على السيدات، بالتزامن مع بدء طرح الفيلم في دور السينما.

وحرص أحمد حاتم على مشاركة متابعيه أجواء الفعالية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة لطفلة صغيرة حضرت العرض، وعلق عليها بطريقة طريفة قائلًا: «أهم الحاضرين في العرض الخاص النسائي».

يأتي العرض الخاص بالتزامن مع انطلاق «ريد فلاج» في دور العرض السينمائي، وسط اهتمام بمتابعة أحدث أعمال أحمد حاتم.

كان أحمد حاتم قد أعلن عن تنظيم عرض خاص للسيدات لفيلم «ريد فلاج»، ووجه دعوة للجمهور النسائي لحضور الفيلم، بالتزامن مع بدء عرضه في السينمات.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول «أحمد» الذي يجسد شخصيته أحمد حاتم، وهو طيار متزوج من «ليلى» التي تقدم دورها جميلة عوض، وتعمل مديرة لإحدى شركات الدعاية والإعلان.

وتدخل العلاقة بين الزوجين في اختبارات مختلفة بسبب مجموعة من المواقف المرتبطة بالحب والشك والثقة والخيانة، في إطار من المفارقات والمواقف الكوميدية.

يضم الفيلم في بطولته إلى جانب أحمد حاتم وجميلة عوض، كلا من شريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وسيف زهران، وهو من تأليف أحمد محيي وإخراج محمود كريم.