تعد بطارخ الرنجة بالطحينة من المقبلات الشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة، خاصة لمحبي الرنجة والأسماك المدخنة. وتتميز هذه الوصفة بمذاقها القوي الذي يجمع بين نكهة البطارخ والطحينة والليمون والثوم، ويمكن تقديمها بجانب الرنجة أو مع الخبز البلدي والخضروات الطازجة.

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

وتعتبر طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة من الوصفات السهلة التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو وقت طويل، لكن هناك بعض الخطوات التي تساعد في الحصول على قوام كريمي وطعم متوازن، للشيف رباب العمدة.

مكونات بطارخ الرنجة بالطحينة

لتحضير بطارخ الرنجة بالطحينة، تحتاجين إلى مكونات بسيطة متوفرة في أغلب المطابخ، وهي:

2 قطعة من بطارخ الرنجة

4 ملاعق كبيرة من الطحينة

عصير ليمونة

ملعقتان كبيرتان من الخل

ملعقتان كبيرتان من الماء

فصان من الثوم المفروم

ثمرة فلفل أخضر مفرومة

ثمرة طماطم صغيرة مفرومة

ملعقتان كبيرتان من الزيت

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

شطة حسب الرغبة

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

ابدئي أولًا بتجهيز البطارخ، وتخلصي من الغشاء الخارجي المحيط بها، ثم ضعيها في طبق مناسب واهرسيها جيدًا باستخدام شوكة حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.

وفي وعاء آخر، ضعي الطحينة وأضيفي إليها عصير الليمون والخل تدريجيًا مع التقليب المستمر. وبعد ذلك أضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلي على قوام كريمي مناسب، مع مراعاة عدم إضافة كمية كبيرة من الماء مرة واحدة.

أضيفي الثوم المفروم والكمون والشطة إلى خليط الطحينة، ثم قلبي المكونات جيدًا حتى تتوزع النكهات.

بعد ذلك أضيفي البطارخ المهروسة إلى خليط الطحينة، وقلبي بهدوء حتى تمتزج المكونات تمامًا ويصبح الخليط متجانسًا.

وفي الخطوة الأخيرة، أضيفي الفلفل الأخضر والطماطم المفرومة، ثم ضعي الزيت وقلبي المكونات مرة أخرى.

يمكن وضع بطارخ الرنجة بالطحينة في الثلاجة لفترة قصيرة قبل التقديم، حتى تتجانس النكهات ويصبح الطبق أكثر برودة وانتعاشًا.

سر نجاح بطارخ الرنجة بالطحينة

السر الأساسي في نجاح الوصفة هو تحقيق التوازن بين المكونات وعدم الإكثار من الليمون أو الخل، لأن زيادة الحموضة يمكن أن تغطي على طعم البطارخ.

كما يفضل إضافة الماء إلى الطحينة تدريجيًا، لأن القوام قد يتغير بسرعة أثناء الخلط. ويمكن التحكم في السمك حسب الرغبة، فإذا كان الخليط سميكًا جدًا يمكن إضافة كمية صغيرة من الماء مع التقليب.

أما إذا كنتِ تفضلين الطعم الحار، فيمكن إضافة الشطة أو الفلفل الحار حسب الرغبة.

ماذا يقدم مع بطارخ الرنجة؟

يمكن تقديم بطارخ الرنجة بالطحينة مع الرنجة المدخنة والعيش البلدي، إلى جانب البصل الأخضر والفلفل والطماطم والخيار.

كما يمكن وضعها في طبق تقديم صغير وتزيينها بقليل من الفلفل الأخضر أو البقدونس المفروم، لتصبح مناسبة على سفرة الغداء أو العشاء.

نصائح مهمة عند تحضير الرنجة والبطارخ

يجب الانتباه إلى شراء الرنجة والبطارخ من مصدر موثوق، والتأكد من سلامة المنتج ورائحته ومظهره قبل تناوله. كما يجب حفظ الأسماك المدخنة والبطارخ بالطريقة المناسبة وعدم تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة.