مليش حد غير ربنا .. ربيع ياسين: صنعت أجيالًا لمصر ولم أحصل على حقي

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لم يحصل على التقدير أو الفرص التي كان يستحقها رغم ما قدمه طوال السنوات الماضية في مجال التدريب، مشيرًا إلى دوره في اكتشاف وإعداد أجيال متتالية للكرة المصرية.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، إنه ساهم في صناعة أجيال متتالية للكرة المصرية، إلا أنه لم يحصل في النهاية على حقه أو الفرصة التي كان يطمح إليها.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى نجاحه في التتويج ببطولة إفريقيا مع منتخب الشباب، قبل أن يتم استبعاده بعد ذلك، مؤكدًا أن وضعه كان سيختلف لو كان يمتلك علاقات وداعمين داخل الوسط الرياضي.

وأضاف ربيع ياسين أنه لا يملك من يسانده أو يدعمه داخل الوسط الرياضي، معتبرًا أن غياب الدعم والعلاقات أثر على حصوله على الفرص التي كان يتطلع إليها خلال مسيرته التدريبية.