بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على أغلب أنحاء الجمهورية، لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 5 درجات؛ بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية صحراوية.

وقالت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى ستصل إلى 37 درجة مئوية والمحسوسة إلى 39 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، فيما تبلغ ذروة الارتفاعات بعد غد الخميس، حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية.

وأوضحت أن طقس الأربعاء سيكون شديد الحرارة رطبًا على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة المناطق الداخلية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مع تسجيل درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية على المناطق الساحلية.

وتابعت أن فترات الليل والصباح الباكر ستشهد أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 24 إلى 25 درجة مئوية، مع وجود نشاط نسبي للرياح بسرعات تتراوح بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء.. لافتة إلى أن نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية خاصة أقصى غرب البلاد.

وحول فرص سقوط الأمطار، قالت غانم "إن هناك فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من حلايب وشلاتين وأبوسمبل، إلا أنها قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة وجنوب سيناء مع نسب حدوث تصل إلى 10%".

وأكدت استمرار فرص تكوّن الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا؛ مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أن تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس.

وناشدت المواطنين يضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، إلى جانب القيادة بهدوء وحذر على الطرق، خاصة في فترات تكوّن الشبورة المائية.

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

وكشفت غانم عن أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 32 إلى 33 درجة مع تحسن أكبر في الأجواء خلال فترات الليل، بما يعكس بدء استقبال أجواء أقرب إلى الخريف خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى زيادة فرص سقوط الأمطار يوم الخميس على المناطق الساحلية لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.. مشددة على أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية للتعرف على أماكن سقوط الأمطار والتغيرات في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

