«عموتة» لجماهير الأهلي: «شكرًا من كل قلبي على المساندة»

وجّه المغربي حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء، تقديرًا لمساندتهم ودعمهم للفريق خلال الفترة الماضية.

وقال “عموتة”، في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة: «شكرًا من كل قلبي على المساندة الجماهيرية، وهذا هو الوجه الحقيقي لجماهير النادي الأهلي».

وحقق الأهلي الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني، ليؤمن للفريق الأحمر حصد نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.