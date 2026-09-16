نائب الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تمامًا في غضون شهرين .. تفاصيل

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لصحيفة "نيويورك بوست" إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل "مرحلة مختلفة تماماً في غضون شهرين"، متفقاً مع الرئيس ترامب على أن الحرب ستنتهي " مباشرة بعد " انتخابات التجديد النصفي بعد أشهر من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

وقال “فانس”، في اجتماع على متن طائرة القوات الجوية الثانية يوم الاثنين إن النظام الإيراني سيستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى الانتخابات، الآن بعد أن "عادت نقطة الاختناق العالمية الحيوية للطاقة إلى أكثر من 50% من حركة المرور الطبيعية".

وأضاف “فانس”: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، لكنني أعتقد أن الرئيس محق في قوله إن هذا الأمر سيدخل مرحلة مختلفة تمامًا خلال شهرين.. فهو أيضًا القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فهو الشخص الذي يحدد متى تبدأ الصراعات ومتى تنتهي".

وتابع: "أتفهم بالتأكيد وجود بعض التسرع من جانب الشعب الأمريكي، ولكن في الأساس ما يحدث الآن هو أن الولايات المتحدة لا تشارك في عمليات عدوانية. نحن ببساطة لسنا كذلك".

وأكمل فانس: "لكن ما يحدث هو أن الإيرانيين يطلقون النار من حين لآخر على السفن التجارية، وعادة ما لا ينجحون في ذلك".

وتابع فانس قائلاً: "هناك في الحقيقة مرحلتان لهذا الأمر، وقد انتهت المرحلة الأولى. تمثلت المرحلة الأولى في تدمير البرنامج النووي، وتدمير جيشهم التقليدي، وتدمير قدرتهم على بسط نفوذهم بالطريقة التي كانوا قادرين عليها حتى قبل بضع سنوات."

وأضاف قائلاً: "ثم تتمثل المرحلة الثانية في ضمان عدم قدرتهم على إعادة البناء ومحاولة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار العالمي في أعقاب ذلك".

إضعاف قدرات إيران



وقامت قوات البحرية الخاصة (SEALs) بإزالة الألغام من جزء كبير من المضيق خلال الأشهر الأربعة الماضية ، لكن عمليات العبور لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

بحسب متتبعي الشحن، لم تعبر المضيق سوى 11 سفينة تجارية في آخر 24 ساعة، بينما كان متوسط ​​عدد السفن التي عبرت الممر المائي بين عمان وإيران قبل الحرب 130 سفينة.

ومع ذلك، فقد قامت الولايات المتحدة على مدى شهور بمرافقة ناقلات النفط التجارية بهدوء مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب الهجمات من إيران، وهذه المهمات التي تسمى "الخفية" لا يمكن تتبعها بسهولة من خلال الأرقام العامة، وفقا للتقرير.

ورغم نجاح الولايات المتحدة في إضعاف معظم قدرات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار، لكن طهران لا تزال تشن هجمات متقطعة على السفن التجارية في المضيق وتشن هجمات على القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

كما استُهدفت حلفاء الخليج، حيث أشار ترامب مؤخراً في نهاية الأسبوع الماضي إلى أن الأضرار التي لحقت بخط أنابيب النفط السعودي بين الشرق والغرب ناجمة عن طائرات إيرانية بدون طيار.

كما استهدفت القوات الأمريكية ناقلات النفط الإيرانية، في حين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البنوك والكيانات الأخرى التي تدعم آلة الحرب التابعة للنظام من الناحية المالية.

كان فانس هو مهندس مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في منتصف يونيو بين الولايات المتحدة وإيران والتي أدت إلى وقف إطلاق النار لمواصلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران وإنهاء الصراع.

من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيكثف الهجمات بعد انتخابات التجديد النصفي لإتمام المهمة، أو سيجد أن إيران أكثر استعداداً لعقد صفقة.

وقال ترامب يوم الأربعاء الماضي قبل توجهه إلى مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس: "مباشرة بعد الانتخابات، ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد".

وأضاف: "أعتقد أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات لأنهم لن يتمكنوا من الصمود أكثر من ذلك".