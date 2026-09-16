«عموتة»: مؤمن بمشروعي في الأهلي .. وأركّز علي الفوز بالألقاب

تحدث المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه أمام أبو قير للأسمدة، كاشفًا أسباب تذبذب الأداء، ومشيدًا بالمساندة الجماهيرية، كما رد على الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات مع نادي الشباب السعودي.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «شكرًا من كل قلبي على المساندة الجماهيرية، وهذا هو الوجه الحقيقي لجماهير النادي الأهلي».

وعن أسباب تذبذب مستوى الأهلي، أوضح: «سبب تذبذب الأداء عدم جاهزية بعض اللاعبين بجانب الإصابات، اليوم على سبيل المثال تم تغيير خط الدفاع بالكامل».

وأضاف: «وباستثناء المواجهة الثالثة التي لم نختبر فيها دفاعيًا، عانينا من بعض الصعوبات، للفوز بالألقاب يجب على الفريق أن يتعذب ويشقى لتحقيق البطولة، لا توجد مباراة أو بطولة سهلة».

وتحدث المدير الفني للأهلي عن الفرص التي أتيحت لفريقه أمام أبو قير للأسمدة، قائلًا: «لدينا 8 أو 9 كرات هجومية، ولم نتمكن من تسجيل سوى هدفين، وهذه بالنسبة لي نسبة تسجيل ضعيفة».

وتابع: «تمكنا من الفوز في مباراة اليوم، والهدف الثاني تأخر قليلًا وكان هدفنا إحرازه»، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لاستغلال الفرص بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة.

وشدد عموتة على ضرورة العمل لتصحيح الأخطاء، قائلًا: «الأخطاء واردة في كرة القدم، وعلينا العمل على تصحيحها»، معربًا عن رضاه عن خروج الأهلي بشباك نظيفة، حيث قال: «تمكنا من الحفاظ على شباكنا نظيفة في مباراة اليوم، وهذا شيء جيد».

عموتة يتحدث عن عودة إمام عاشور

وأشاد المدير الفني للأهلي بعودة إمام عاشور للمشاركة مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب قدم مستوى جيدًا خلال المباراة.

وقال عموتة: «رأينا اليوم عودة إمام عاشور، وهو قدم أداءً جيدًا»، موضحًا سبب استبداله: «استبدلت إمام عاشور من أجل الحفاظ عليه للمباريات القادمة، سواء مع الأهلي أو المنتخب».

عموتة يرد على مفاوضات الشباب السعودي

ورد الحسين عموتة على ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع نادي الشباب السعودي لتولي تدريبه، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار مع الأهلي وتركيزه على مشروع النادي.

وقال: «مفاوضات الشباب السعودي للتعاقد معي؟ بعض المحسوبين على الصحافة هم أعداء للنادي الأهلي ويحاولون خلق فتنة بين اللاعبين والجهاز الفني».

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلًا: «لكن الأمور طيبة داخل النادي ونسعى للعمل بجدية قوية للمنافسة على جميع الألقاب، ومن العيب عليّ أنا شخصيًا أن أتفاوض مع نادٍ آخر وأنا مع الأهلي ومؤمن بمشروع النادي وأركز بشكل قوي».