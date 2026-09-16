علّمنا المواطنة ومعندوش مسيحي ومسلم.. الأنبا يوأنس يشكر الرئيس السيسي خلال زيارة البابا تواضروس لإيبارشية ملوي

أعرب نيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط، وسكرتير المجمع المقدس، خلال زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية ملوي، عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بما وصفه بترسيخ مفهوم المواطنة، وما تشهده مصر من حالة من الأمن والأمان.

وقال الأنبا يوأنس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي «علمنا يعني إيه المواطنة بجد»، مشيرًا إلى أن الرئيس أعلن منذ توليه المسؤولية اهتمامه بالمصريين جميعًا، وأنه «يحب الله ويحب مصر ويحب المصريين جدًا».

وأضاف الأنبا يوأنس أن الرئيس السيسي يشعر بأن المصريين جميعًا أبناؤه ومعندوش مسيحي ومسلم، مستشهدًا بقوله عن وصول عدد المصريين إلى 106 ملايين نسمة: «كل واحد فيكم عنده 5 أو 6 عيال، أنا عيالي 106 ملايين»، معتبرًا أن هذه الرؤية تعكس شعوره بالمسؤولية تجاه أبناء الوطن.

وأشار إلى أن مصر تنعم بالأمن والأمان، رغم ما تشهده المنطقة المحيطة من أحداث، مرجعًا ذلك إلى رضا الله وحكمة القيادة.