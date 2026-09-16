جهاز إخواتي راح .. فتاة تستغيث بعد سرقة شقتها بالإسكندرية

استغاثت فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرض شقتها للسرقة في محافظة الإسكندرية، مؤكدة أن الأجهزة والمقتنيات التي تم الاستيلاء عليها تم شراؤها بعد سنوات من التعب والادخار.

وقالت الفتاة في استغاثتها: «شقى 5 سنين ضاع، جهاز إخواتي راح، وتعبنا عشان نشتريه»، مطالبة بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتسببين في السرقة واستعادة مسروقاتها.

وأضافت الفتاة أن المسروقات تمثل قيمة مادية كبيرة، موضحة أنهم بذلوا سنوات من الجهد والعمل بعد وفاة والدها، من أجل توفير ثمن الأجهزة والمقتنيات التي اختفت من الشقة، مطالبة بمشاركة الفيديو لمحاولة المساعدة.