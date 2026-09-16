دنيا سمير غانم تستعيد ذكريات والديها: «صورهما وهما تعبانين لا تفارقني»

استعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرياتها مع والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، متحدثة عن تأثيرهما في حياتها، والأوقات والذكريات التي لا تزال حاضرة معها، مؤكدة أن فقدان الأب والأم يترك أثرًا لا يفارق.

وقالت دنيا سمير غانم في تصريحات عبر برنامج ABtalks: “أي أب وأم لازم تعملوا ذكريات حلوة جدًا مع ولادكم. حاجة بحبها أوي وطبعًا مبعملهاش كتير عشان بتعبني، بقعد أسمع صوتهم. وكثير أوي بعمل الحاجات اللي بيحبوني أعملها يمكن يبقوا سعداء. وبقعد أسمع الدعاء بتاعهم ليا، ساعات ده بيهون عليا”.

وتابعت: “أي إنسان حتى لو هو كبير، بتلاقيه بيقول: أنا عايز أمي، أنا عايز أبويا، صورتهم وهما تعبانين مش بتفارقني”.

كما تطرقت الفنانة إلى بعض تفاصيل حياتها الخاصة، موضحة أنها تتأثر بانتقادات الآخرين، خاصة مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مساحة لآراء وأحكام مختلفة.

وتحدثت عن ارتباطها بالأجواء العائلية البسيطة، وحبها للأفلام القديمة، مؤكدة اعتزازها بوالديها وبالتجربة التي عاشتها داخل أسرة جمعت بين الفن والحياة الأسرية.