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أستاذ علوم سياسية: مصر والسعودية جناحا الأمة.. والتعاون العربي ضرورة لمواجهة تهديدات المنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أستاذ علوم سياسية: مصر والسعودية جناحا الأمة.. والتعاون العربي ضرورة لمواجهة تهديدات المنطقة

مصر والسعودية
مصر والسعودية
محمود محسن

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية، أن التداعيات الإقليمية للحرب الأمريكية الإيرانية ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، في ظل تصاعد التوترات وامتداد تداعيات الصراع إلى عدد من الدول.

وقال إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن تداعيات الحرب دفعت إيران إلى تنفيذ هجمات استهدفت عددًا من دول الخليج، من بينها المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن مصر سبق أن حذرت من أي اعتداء يستهدف دول الخليج، وأعلنت رفضها للسياسات الإيرانية التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وتابع أن مصر والسعودية تمثلان جناحي الأمة وركيزتين أساسيتين للأمن القومي العربي، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها تهديدات جماعة الحوثيين لأمن الخليج والملاحة البحرية.

وأشار إلى أن التطورات الراهنة تفرض ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، والعمل على حماية الأمن القومي العربي والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.

تهديدات لحركة التجارة العالمية

وأكد أن الموقف الأمريكي تجاه تحركات الحوثيين بات أقل اهتمامًا، رغم استمرار المخاطر التي تمثلها هجمات الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر، وما قد تسببه من تهديدات لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

محمد صادق إسماعيل التداعيات الإقليمية الحرب الأمريكية الأيرانية الصراع دول المنطقة

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