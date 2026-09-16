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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يصل دير البتول بملوي وسط استقبال حافل من الأهالي | صور

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سارة عبد الله

شاركت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر فيسبوك، وصول قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر أمس الثلاثاء، إلى دير البتول للراهبات، بقرية أبوحنس، (بأنصنا القديمة) وذلك في مستهل زيارته لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها (١٩٧٦ - ٢٠٢٦).

واصطف أهالي القرى المحيطة بطول الطريق المؤدي لقرية أبو حنس، بينما احتشد أهالي أبو حنس في شوارعها، لتحية قداسة البابا، وهم يحملون سعف النخيل والصلبان وصور قداسته، وارتدى أبناء القرية من الشمامسة كبارًا وصغارًا زي الشماسية واصطفوا  في المقدمة لتحية قداسة البابا.

وكان في استقبال قداسة البابا نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس الدير، وعدد من الآباء المطارنة والأساقفة ومجمع راهبات الدير، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لزيارة قداسته، ورتلت الراهبات ألحان الفرح واستقبال الأب البطريرك لدى دخول قداسة البابا الكنيسة، وصلى صلاة الشكر، ألقى بعدها نيافة الأنبا ديمتريوس كلمة ترحيب.

وأعرب قداسته في بداية كلمته عن سعادته بزيارة إيبارشية ملوي في ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيسها، مشيدًا بجهود نيافة الأنبا ديمتريوس والراهبات في تعمير الدير، كما أثنى على المواهب المتميزة التي قدمتها الراهبات، ثم تحدث إلى الراهبات، من خلال آية سفر نشيد الأناشيد "مَا دَامَ الْمَلِكُ فِي مَجْلِسِهِ أَفَاحَ نَارِدِينِي رَائِحَتَهُ" (نش ١: ١٢). وشرح أربع كلمات من الآية، وهي:
١- الْمَلِكُ: وهو السيد المسيح لأنه هو ملك نفوسنا إو عريس أنفسنا. لذا فنحن نحمل اسمه (مسيحيين).
والراهبة تترك العالم وعينها على المسيح فقط وليس شيئًا آخر.
٢- مَجْلِسِهِ: أي خشبة الصليب لأن المسيح ملك على خشبة (مز ) ومجلس الإنسان قلبه الذي يجب أن يجلس الله فيه.
٣- نَارِدِينِي: وهو يأتي نتاجًا لعصر النباتات العطرية والعصر هنا هو الضيقات والأتعاب، وفي الجهاد الروحي، والسؤال هل في قلوبنا ناردين؟!

٤- رَائِحَتَهُ: رائحة الملك المسيح التي هي المحبة. "شُكْرًا لِلهِ الَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ فِي الْمَسِيحِ كُلَّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ. لأَنَّنَا رَائِحَةُ الْمَسِيحِ الذَّكِيَّةِ لِلهِ" (٢كو ٢: ١٤ - ١٥).

وبارك قداسة البابا من إحدى شرفات الدير، الشعب المتواجد في المنطقة المقابلة للدير والتي تجمع فيها المئات لينالوا بركة الأب والراعي، حيث هنأهم بعيد النيروز وردد معهم ترنيمة "كنيستي كنيستي هي بيتي".

دير البتول للراهبات تواضروس القبطية الأرثوذكسية

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