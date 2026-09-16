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المتهم بنشر فيديوهات ممارسة الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين يعترف بجريمته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المتهم بنشر فيديوهات ممارسة الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين يعترف بجريمته

المتهم
المتهم
إسلام دياب

أقر المتهم بنشر فيديوهات ممارسة الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب جريمته لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

من جانبها، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل).

متهم ممارسة الدجل الشعوذة مواقع التواصل الاجتماعي تحقيق أرباح مالية

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