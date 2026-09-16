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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي ينتقد الأهلي: يحقق الفوز دون أداء .. و«عموتة» لا يجيد إدارة المباريات

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

انتقد الإعلامي الدكتور أحمد البكري، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رغم تحقيقه الانتصارات في بداية مشواره ببطولة الدوري، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم المستوى الفني المنتظر حتى الآن.

وقال أحمد البكري، خلال تصريحاته عبر برنامج «الديفندر» المذاع على قناة الشمس الزرقاء، إن الأهلي يحقق الفوز دون تقديم أداء مقنع، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من غياب الشكل والروح داخل الملعب.

وأوضح البكري: «الأهلي يحقق الفوز دون أداء ويقدم عكًا كرويًا»، مؤكدًا أن الفريق لا يزال بعيدًا عن الصورة التي تنتظرها جماهير القلعة الحمراء.

وانتقد الإعلامي أداء حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يثبت حتى الآن قدرته على إدارة المباريات من الناحية الفنية.

وأضاف: «عموتة مدرب بدرني ولا يجيد إدارة المباريات فنيًا، والفريق لا شكل له ولا روح».

وأشار البكري إلى أن الأهلي، في ظل المنافسة المحلية الحالية، «ينافس نفسه»، وهو ما يتطلب من الفريق تقديم أداء أقوى وأكثر إقناعًا، وعدم الاكتفاء بحصد النقاط وتحقيق الانتصارات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن شكل الأهلي لم يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن، لافتًا إلى أن عددًا من الصفقات الجديدة لم يقدموا أوراق اعتمادهم بالشكل المنتظر، وعلى رأسهم بن شرقي وبدر بانون، بحسب رؤيته.

أحمد البكري الأهلي بطولة الدوري

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