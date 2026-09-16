مندوب السعودية بالأمم المتحدة: المملكة أطلقت تحالفًا بحريًا مُتعدد الجنسيات لحماية الملاحة

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل، أن المملكة أطلقت تحالفاً بحرياً متعدد الجنسيات لحماية الملاحة، مشدداً على ضرورة مواجهة عسكرة المضائق بموقف حازم من مجلس الأمن.

وأشار الواصل إلى أن التطورات المتسارعة في اليمن تفرض نفسها على العالم، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي تهدد سلامة الملاحة في باب المندب.

وقال المندوب السعودي إن جماعة الحوثي مستمرة في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن الملاحة، وإنها تتجه إلى إرهاب المجتمع الدولي ومحاصرة الاقتصاد العالمي وابتزازه.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية ترفض أي تسوية لتخفيف الواقع المرير في اليمن، مؤكداً أن نهج المملكة الداعم للسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها والتصدي لأي اعتداءات.

الأمم المتحدة تدين هجمات الحوثيين

وفي السياق ذاته، أدانت الأمم المتحدة هجمات الحوثيين على السعودية، وسط تحذيرات متصاعدة من خطورة التهديدات التي تستهدف ممرات الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري، أمام مجلس الأمن الدولي، إدانته لهجمات الحوثيين على السعودية، مطالباً باحترام حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وما حولهما.