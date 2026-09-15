اليمن يحذر من خطر الحوثيين: باب المندب يتحول إلى ورقة ابتزاز

حذر مندوب اليمن لدى مجلس الأمن من خطورة استمرار هجمات جماعة الحوثيين في المنطقة، مؤكدًا أن التعامل معها باعتبارها تهديدًا عابرًا أو مؤقتًا قد يفاقم تداعياتها على أمن اليمن والممرات البحرية الدولية.

وقال المندوب اليمني، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في باب المندب والبحر الأحمر، إن الحوثيين يحاولون فرض وقائع جديدة بالقوة، متهمًا الجماعة باستخدام الممرات البحرية وملف الطاقة كأدوات للضغط والابتزاز.

وأضاف أن الحكومة اليمنية حذرت في وقت سابق من سياسة احتواء الحوثيين، مشددًا على أن أي اعتقاد بأن اعتداءاتهم ستتوقف من تلقاء نفسها «ليس واقعيًا»، بحسب تعبيره.

وأكد المندوب أن حماية باب المندب مسؤولية مشتركة تتجاوز اليمن، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعامل مع أمن البحر الأحمر باعتباره قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية.

كما طالب المجتمع الدولي بمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين ووقف مصادر تمويلهم، محذرًا من تداعيات استمرار شبكات التهريب والسلاح على أمن المنطقة.