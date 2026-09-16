طلعت محرم: الفوز على وادي دجلة جاء في توقيت مثالي.. ونسعى لتجهيز المصابين

أعرب طلعت محرم، مدير الكرة بنادي المقاولون العرب، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على وادي دجلة، مؤكدًا أن الانتصار جاء تتويجًا للمستوى الذي قدمه لاعبو المقاولون خلال الفترة الأخيرة.

وأشار محرم خلال تصريحاته عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إلى أن المقاولون العرب ظهر بصورة جيدة أيضًا أمام الأهلي رغم عدم تحقيق الفوز في تلك المباراة.

وقال “محرم”، إن الأداء أمام وادي دجلة جاء امتدادًا لما قدمه الفريق في مواجهة الأهلي، موضحًا أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية واستحقوا الخروج بالنقاط الثلاث.

وأضاف مدير الكرة بالمقاولون العرب أن تحقيق الفوز قبل فترة التوقف الدولي يمثل دفعة مهمة للفريق، مشددًا على أن الجهاز الفني سيستغل فترة التوقف في العمل على تجهيز اللاعبين المصابين، من أجل عودتهم إلى التدريبات والمباريات المقبلة بأفضل حالة ممكنة.