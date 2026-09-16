ريال مدريد يخطف فوزًا مثيرًا من «إلتشي» في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا ومثيرًا على حساب مضيفه إلتشي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب «مانويل مارتينيز فاليرو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تقلبات كبيرة في النتيجة، بعدما تقدم ريال مدريد بهدفين، قبل أن يتمكن إلتشي من العودة وإدراك التعادل، لكن الفريق الملكي حسم المواجهة بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق ديتورو بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينهي الفريق الملكي الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

وحاول إلتشي العودة إلى اللقاء مع بداية الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق عن طريق أوسوريو في الدقيقة 71، قبل أن يدرك فير نينو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، ظهر ريال مدريد في اللحظات الأخيرة، وسجل إسبي هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

شهد تشكيل ريال مدريد مشاركة أوريلين تشواميني أساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

كما جلس جود بيلينجهام على مقاعد البدلاء، إلى جانب برناردو سيلفا، بينما قاد الخط الهجومي كل من كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ويان ديوماندي، مع مشاركة أردا جولر في وسط الملعب.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق خمسة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند نقطتين، ليظل في المركز العشرين والأخير بجدول ترتيب الليجا.