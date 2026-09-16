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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آرسنال يهزم إيبسويتش برباعية ويتأهل إلى الدور الرابع من كأس كاراباو

آرسنال
آرسنال
حمزة شعيب

حجز فريق آرسنال مقعده في الدور الرابع من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كاراباو»، بعدما حقق فوزًا على مضيفه إيبسويتش تاون بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب «بورتمان رود»، ضمن منافسات الدور الثالث.

وفرض آرسنال سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق ماكس دومان في الدقيقة السابعة، بعدما أظهر مهارة داخل منطقة الجزاء قبل أن يتجاوز مدافع إيبسويتش ويسدد الكرة بنجاح داخل الشباك.

وعزز نوني مادويكي تقدم الجانرز في الدقيقة 16، بعدما تلقى تمريرة بينية من ميكيل ميرينو، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بقوة معلنًا عن الهدف الثاني للفريق اللندني.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد ماكس دومان لهز الشباك مجددًا، بعدما استغل تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة أرضية داخل مرمى أصحاب الأرض، ويضيف الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 47.

وواصل الفريق اللندني ضغطه الهجومي، ليتمكن ميكيل ميرينو من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 58، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

وحاول إيبسويتش تاون تقليص الفارق والعودة إلى المباراة، ونجح أنيس ميميتي في تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض بالدقيقة 62، بعدما أنهى هجمة من الجبهة اليسرى بتسديدة مباشرة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أضاف شوبا أكبوم الهدف الثاني لإيبسويتش، بعدما قابل كرة داخل منطقة الجزاء بتسديدة غالطت الحارس كيبا.

ولم يتمكن إيبسويتش من تسجيل المزيد، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال بنتيجة 4-2، ويواصل الجانرز مشوارهم في كأس كاراباو.

وينتظر آرسنال التعرف على منافسه في الدور الرابع، بعدما تُجرى قرعة هذا الدور مساء الأربعاء.

كأس كاراباو آرسنال إيبسويتش

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