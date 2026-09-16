«عموتة» يرد بقوة على شائعات رحيله عن الأهلي: «من العيب أن أتفاوض مع نادٍ آخر»

وجّه حسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير الفريق على الدعم والمساندة، مؤكدًا أن الجماهير الحمراء قدّمت صورة تعكس الوجه الحقيقي للنادي.

وقال «عموتة»: «شكرًا من كل قلبي على المساندة الجماهيرية، وهذا هو الوجه الحقيقي لجماهير النادي الأهلي».

وتحدّث المدير الفني للأهلي عن أسباب تذبذب مستوى الفريق، موضحًا أن عدم جاهزية بعض اللاعبين، إلى جانب الإصابات، أثرت على الأداء خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «سبب تذبذب الأداء عدم جاهزية بعض اللاعبين بجانب الإصابات، واليوم على سبيل المثال تم تغيير خط الدفاع بالكامل، وباستثناء المواجهة الثالثة التي لم نختبر فيها دفاعيًا، عانينا من بعض الصعوبات».

وتابع: «للفوز بالألقاب يجب على الفريق أن يتعب ويشقى لتحقيق البطولة، فلا توجد مباراة أو بطولة سهلة».

«عموتة» ينفي مفاوضات الشباب السعودي

وفيما يتعلق بما تردّد عن وجود مفاوضات مع نادي الشباب السعودي، نفى “عموتة” الأمر، مؤكدًا تركيزه الكامل مع الأهلي ومشروع النادي.

وقال: «بعض المحسوبين على الصحافة هم أعداء للنادي الأهلي ويحاولون خلق فتنة بين اللاعبين والجهاز الفني، لكن الأمور طيبة داخل النادي ونسعى للعمل بجدية للمنافسة على جميع الألقاب».

واختتم تصريحاته قائلًا: «من العيب عليّ أنا شخصيًا أن أتفاوض مع نادٍ آخر وأنا مع الأهلي، وأنا مؤمن بمشروع النادي وأركز بشكل قوي».