عماد متعب: لا أستطيع الحكم على بن جديدة.. لم يحصل على فرص كافية

تحدث عماد متعب، نجم الأهلي الأسبق، عن مستوى المغربي بن جديدة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا صعوبة الحكم عليه بشكل كامل خلال الفترة الحالية، في ظل عدم حصوله على فرص كافية لإظهار إمكانياته.

وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية: «لا أستطيع الحكم على اللاعب المغربي بن جديدة.. اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة وتحركات جيدة، ولكنه لم يحصل على فرص كافية لترجمة هذه التحركات إلى أهداف».

وأوضح نجم الأهلي الأسبق أن بن جديدة يمتلك تحركات جيدة داخل الملعب وإمكانيات مميزة، إلا أن قلة مشاركاته وعدم حصوله على فرص كافية أمام المرمى يجعلان تقييم مستواه بشكل نهائي أمرًا صعبًا.

وأشار متعب إلى أن حصول اللاعب على مزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة قد يساعده على الظهور بشكل أفضل، وتحويل تحركاته وإمكانياته إلى أهداف ومساهمات هجومية مع الأهلي.

ويأتي حديث عماد متعب بعد فوز الأهلي على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في لقاء واحد.