هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

تعد الطعمية أو الفلافل من أشهر أطعمة الإفطار في مصر وعدد من الدول العربية، وتتميز باحتوائها على مكونات غذائية متنوعة، إلا أن طريقة تحضيرها وكمية الزيت المستخدمة في قليها قد تؤثر على قيمتها الغذائية وتأثيرها على الجسم.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تناول الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، مكونات الطعمية وتأثير تناولها على الشعور بالخمول وقلة التركيز بعد الإفطار، محذرًا بشكل خاص من الإفراط في تناول الطعمية المقلية في زيوت تعرضت للحرارة أكثر من مرة.

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