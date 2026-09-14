قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء: الإدمان قضية وطنية ودينية وطبية تتطلب تكامل الجهود للوقاية والعلاج
رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بالفيوم نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات
موجة غضب في إسرائيل.. رئيس أركان جيش الاحتلال يعقد اجتماعا للرد على فيلم نازا
مرصد الأزهر يحذر: التنظيمات الإرهابية تستغل الألعاب والذكاء الاصطناعي لاستقطاب الشباب
التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة اليوم في الثالثة ظهراً
مدبولي يبحث مع المحافظين ملفات الخدمات وضبط الأسعار والمشروعات القومية
"جنوب الدلتا" و"المصرية لنقل الكهرباء" تضعان خارطة طريق استباقية لتأمين صيف 2027
مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين
خطأ في قيد الميلاد أو الوفاة؟.. القانون يحدد حالات التصحيح وشروطه
تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟
ترقب لموعد اجتماع لجنة التسعير.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا
10 آلاف شاب من 190 دولة.. «مهرجان شباب العالم 2026» في يكاترينبورغ يجمع الثقافات من أجل السلام |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر أول دولة بإقليم شرق المتوسط تطبق المنهجية الحديثة لتقدير العتبات الوبائية عبر منظومة ذكية للإنذار المبكر

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل بعنوان «تقدير العتبات الوبائية للأمراض المعدية ودورها في متابعة اتجاهات الأمراض وتفعيلها عبر المنصة الوطنية للترصد»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة الترصد الوبائي والارتقاء بقدراتها في التحليل والإنذار المبكر واكتشاف التغيرات غير المعتادة في أنماط الأمراض.

وقال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إن تطوير الترصد الوبائي يمثل أحد المحاور الأساسية لحماية الأمن الصحي للمجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة انتقلت بمنظومة الترصد من مجرد تسجيل أعداد الحالات إلى منظومة ذكية تعتمد على تحليل البيانات وقراءة الاتجاهات وتحديد المستويات المتوقعة لنشاط الأمراض، بما يساعد على اكتشاف أي انحراف غير معتاد عن النمط المتوقع في الوقت المناسب.

تطوير منظومة الترصد الوطنية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة استعرضت تطوير منظومة الترصد الوطنية من الرصد التقليدي للحالات إلى منظومة تعتمد على التحليل المستمر للبيانات وتحديد المستويات المتوقعة لنشاط الأمراض والكشف المبكر عن أي تغيرات قد تشير إلى زيادة غير معتادة في النشاط الوبائي. وأشار إلى أن مصر تعد أول دولة في إقليم شرق المتوسط تطبق المنهجية الحديثة لتقدير العتبات الوبائية للأمراض المعدية وتوظف نتائجها داخل المنظومة الوطنية الإلكترونية للترصد الوبائي، بما يتيح متابعة النشاط الوبائي بصورة مستمرة ومقارنة المعدلات المسجلة بالمستويات المتوقعة واكتشاف أي تغيرات غير معتادة بصورة مبكرة.

 وأضاف أن نائب الوزير أكد أن تطبيق العتبات الوبائية داخل المنظومة الوطنية الإلكترونية يحول هذه المنهجية إلى أداة عملية للإنذار المبكر؛ فعندما يتجاوز نشاط مرض معين المستوى المتوقع يمكن للمنظومة إظهار هذا التغير بما يدعم فرق الترصد في سرعة التحقق من الحدث وتقييم مستوى الخطورة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

من جانبه، أوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن هذا التطوير يأتي في إطار جهود القطاع لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الترصد والتحليل الوبائي وبناء منظومة إلكترونية قومية قادرة على تحويل البيانات الصحية المتاحة إلى مؤشرات إنذار مبكر تدعم القرار الصحي والاستجابة للمخاطر الوبائية.

مصر شرق المتوسط العتبات الوبائية منظومة ذكية وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

ترشيحاتنا

أحمد حلمي

تكريم أحمد حلمي وياسر جلال وشريف منير بمهرجان ظفار للمسرح

لوسي

لوسي تكشف آخر تطورات تصوير فيلمها الأسير.. خاص

في ذكرى الرحيل ..حسين الشربيني مسيرة فنية صنعتها البساطة والموهبة

في ذكرى الرحيل ..حسين الشربيني مسيرة فنية صنعتها البساطة والموهبة

بالصور

أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها

امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها
امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها

هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل في آخر أيام الصيف

سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد