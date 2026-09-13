نائب وزير الصحة تستعرض مبادرة «الألف يوم الذهبية» وأهمية إعداد السيدة قبل الحمل

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في تدريب لتأهيل الرائدات الصحيات المجتمعيات ضمن مبادرة «صحتنا»، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.

واستعرضت خلال التدريب مبادرة «الألف يوم الذهبية»، مؤكدة أهمية إعداد السيدة قبل الحمل لضمان بداية صحية أفضل للأم والطفل.

وأكدت أن الاستثمار في صحة الإنسان منذ الأيام الأولى من حياته يُعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل، مشددة على ضرورة الاهتمام بصحة المرأة قبل الحمل واستقبال المواليد في أفضل حالة صحية ممكنة.

المساهمة في حماية الأطفال

ودعت المشاركين إلى القيام بدورهم كسفراء للتوعية بمفاهيم المبادرة، والمساهمة في حماية الأطفال من المخاطر التي يمكن الوقاية منها خلال الألف يوم الذهبية.

من جانبها، أعربت روسيلا فانيلي، ممثلة برنامج الأغذية العالمي في مصر، عن أهمية الشراكة مع وزارة الصحة والسكان في تعزيز حصول المجتمعات المستهدفة على خدمات الرعاية الصحية والتغذوية الأساسية، خاصة للحوامل والأمهات والأطفال، وذلك تحت مظلة مبادرة «الألف يوم الذهبية»، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والتماسك المجتمعي وتعزيز قدرات الرائدات المجتمعيات.