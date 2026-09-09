وزارة الصحة تنظم اليوم العلمي لمناقشة المجلة العلمية لمركز المعلومات الدوائية

نظمت وزارة الصحة والسكان اليوم العلمي لمناقشة المجلة العلمية الخاصة بمركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة العامة لشئون الصيدلة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز نشر المعرفة العلمية وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات الدوائية، بما يدعم تطوير الممارسات الصحية والصيدلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اليوم العلمي تناول مناقشة الموضوعات العلمية المنشورة في المجلة، واستعرض أحدث المعلومات والمستجدات المرتبطة بالممارسات الطبية والصيدلية، بما يعزز الاستفادة من المحتوى العلمي ويدعم نشر المعرفة بين العاملين في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت محاضرات متخصصة حول الانسداد الرئوي المزمن والسل والسكتة الدماغية وفقر الدم لدى مرضى الكلى وخلل شحميات الدم والالتهاب والأمراض النفسية، إلى جانب مناقشات وتبادل للخبرات حول هذه الموضوعات، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تتيح الاطلاع على المستجدات العلمية وتبادل المعارف.

وأكدت الدكتورة نسمة نصر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الصيدلة، أن المجلة العلمية لمركز المعلومات الدوائية تمثل خطوة مهمة لتعزيز دور المعلومات الدوائية الموثوقة في دعم المنظومة الصحية واتخاذ القرارات المبنية على الدليل.

دور مراكز المعلومات الدوائية

وأوضحت أن دور مراكز المعلومات الدوائية يمتد إلى البحث عن المعلومات وتقييم الأدلة وتحليلها وتقديمها بصورة موضوعية وموثوقة، بما يدعم الممارسين الصحيين، خاصة الصيادلة الإكلينيكيين، في اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وأمانًا، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هذه المراكز وبناء مجتمع مهني متخصص يسهم في تطوير الممارسات ونشر المعرفة الدوائية الموثوقة.

ويأتي تنظيم اليوم العلمي في إطار حرص الوزارة على دعم ثقافة التعلم المستمر والتطوير المهني للعاملين بالقطاع الصحي، وتعزيز دور المعلومات العلمية والدوائية الموثوقة في الارتقاء بالممارسات المهنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع شهادات تقدير على الأطباء المشاركين في إعداد وتقديم محتوى المجلة، تقديرًا لجهودهم في إثراء المحتوى العلمي ونشر المعرفة.