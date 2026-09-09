أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يرتفع 40 جنيهًا والجنيه الذهب يتجاوز 50 ألفا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، ارتفاعًا قويًا هو الأكبر هذا الأسبوع، مدعومًا بصعود المعدن الأصفر عالميًا وتخطي سعر الأوقية مستوى 224 ألف جنيه محليًا.

وسجل عيار 24 نحو 7206 جنيهات للجرام، بزيادة قدرها 46 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، بينما ارتفع عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، إلى 6305.25 جنيه للجرام، بزيادة 40.25 جنيه.

وتزامن ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تذبذب الأسواق.

الجنيه الذهب يتجاوز 50 ألف جنيه

واصل الجنيه الذهب ارتفاعه ليسجل مستوى جديدًا اليوم الأربعاء، حيث بلغ 50442 جنيهًا، بزيادة قدرها 322 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، الذي سجل 50120 جنيهًا.

وبالمقارنة مع بداية شهر سبتمبر، ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 763 جنيهًا خلال 9 أيام، بعدما سجل 49679 جنيهًا يوم الثلاثاء 1 سبتمبر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، بدون مصنعية، كالتالي:

عيار 24: 7206 جنيهات للجرام.

7206 جنيهات للجرام. عيار 21: 6305.25 جنيه للجرام.

6305.25 جنيه للجرام. عيار 18: 5404.50 جنيه للجرام.