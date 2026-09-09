حمزة عبد الكريم: إحنا جاهزين نلعب دوري أبطال أوروبا

وجه المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، رسالة حماسية قبل انطلاق مشوار الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا جاهزية اللاعبين لخوض المنافسات القارية.

وظهر حمزة عبد الكريم في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادي برشلونة، وتحدث باللغة العربية، قائلًا: «إحنا جاهزين نلعب دوري أبطال أوروبا»، في رسالة تعكس حماسه لخوض البطولة الأوروبية الكبرى.

ويستعد برشلونة لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا، وسط اهتمام كبير بمشاركة المهاجم المصري الشاب، الذي يترقب ظهوره مع الفريق الكتالوني في البطولة.

وكان حمزة عبد الكريم قد لفت الأنظار خلال الفترة الماضية، قبل أن يحصل على فرصة الوجود ضمن حسابات برشلونة، لتتواصل مسيرته في الملاعب الأوروبية ويصبح أحد الأسماء المصرية المنتظر ظهورها في دوري أبطال أوروبا.

وتحظى مشاركة حمزة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، باعتباره أحد المواهب الشابة التي تمثل مستقبل الكرة المصرية في أوروبا، خاصة مع استعداد برشلونة لخوض منافسات البطولة القارية.