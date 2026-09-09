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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تعلن مواعيد مقابلات وظائف الإدارة الإشرافية ببورسعيد والسويس ودمياط

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين لشغل وظائف الإدارة الإشرافية بمديريات أوقاف بورسعيد والسويس ودمياط، إلى جانب مواعيد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين سجلوا طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المقابلات تُجرى بمقر مسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لكل متقدم في الجدول المرفق بالإعلان.

ودعت وزارة الأوقاف جميع المتقدمين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للمقابلات، متمنية لهم التوفيق والسداد.

ويمكن للمتقدمين الاطلاع على أسماء المتقدمين ومواعيد المقابلات من خلال الإعلان المنشور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف.

للاطلاع على أسماء المتقدمين ومواعيد المقابلات اضغط هنا

 

برنامج تدريب للمرشحين للتعاقد بوظيفة إمام وخطيب ومدرس من ذوي الهمم دفعة الإمام حسن العطار

من ناحية أخرى تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برنامجًا تدريبيًّا للمرشحين للتعاقد بوظيفة إمام وخطيب ومدرس، دفعة الإمام حسن العطار، من ذوي الهمم، وذلك تمهيدًا للتعاقد معهم وتسليمهم العمل، ويبلغ عددهم ٣٢ مرشحًا، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. 

وتنطلق فعاليات البرنامج التدريبي يوم الاثنين الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر الإدارة العامة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكائن في تقاطع شارع سالم سالم مع شارع عبد العظيم راشد، أمام جوازات العجوزة.

وتيسيرًا على المرشحين، وفرت وزارة الأوقاف أماكن للإقامة طوال مدة التدريب باستراحة أكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب توفير وسيلة مواصلات لنقلهم من مقر الإقامة إلى مقر التدريب والعودة، بما ييسر عليهم حضور البرنامج التدريبي.

وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين وظائف الإدارة الإشرافية بورسعيد السويس دمياط

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