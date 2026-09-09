أجندة أخبار الخميس 10 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث

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ختام فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء......

تختتم فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026» بمطار العلمين الدولي، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات، ويتضمن المعرض عروضًا جوية ومؤتمرات متخصصة في تكنولوجيا الطيران والفضاء.

فعاليات رياضية وعلمية بدورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»

تشهد دورة الألعاب الإفريقية للجامعات إقامة المؤتمر العلمي وورش العمل والجلسات بالجامعة البريطانية في مصر من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، إلى جانب منافسات رياضية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ونادي النادي بالعاصمة الجديدة، وحفل استقبال للوفود بدار الأوبرا المصرية من السابعة حتى العاشرة مساءً.

التموين تطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح 12 صنفًا من السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، عبر المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، ضمن مبادرة لتوفير السلع وضبط الأسواق.

جامعة سوهاج تفتح التسجيل بالمدن الجامعية

تفتح جامعة سوهاج باب التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2026/2027، عبر منصة «زاد»، مع إتاحة التسجيل حتى 17 سبتمبر.

انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، بمشاركة 9 أفلام طويلة و27 فيلمًا قصيرًا و22 فيلمًا للطلاب، إلى جانب لجان تحكيم تضم نخبة من السينمائيين المصريين والعرب والأجانب.

انطلاق مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

تنطلق فعاليات الدورة الـ51 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في مدينة تورنتو الكندية، بمشاركة واسعة من السينما الكندية والعالمية، ويتضمن البرنامج عروضًا وفعاليات ولقاءات مع صناع الأفلام.

انطلاق مهرجان «ميدفست مصر» للأفلام القصيرة

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان «ميدفست مصر» للأفلام القصيرة في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتتضمن عروضًا سينمائية ولقاءات ونقاشات وورش عمل لصناع السينما والجمهور.

الفرقة القومية العربية للموسيقى تحيي ألحان رياض السنباطي

تحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى حفل افتتاح موسمها الفني بمسرح الجمهورية، في الثامنة مساءً، متضمنًا باقة من ألحان رياض السنباطي ومختارات من أعمال الزمن الجميل، بمشاركة نخبة من المطربين والعازفين.

حفل أوبرا الإسكندرية لروائع بليغ حمدي

تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلًا على مسرح سيد درويش، يتضمن مختارات من أشهر ألحان الموسيقار بليغ حمدي لوردة وكبار المطربين، بقيادة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد.

إطلاق النسخة العاشرة من ليالي السينما الكورية

ينطلق برنامج النسخة العاشرة من «ليالي السينما الكورية» في سينما الزمالك، احتفالًا بمرور 10 أعوام على الفعالية، بمشاركة 7 أفلام متنوعة في الكوميديا والدراما والتاريخ والمغامرة، إلى جانب حضور 3 مخرجين كوريين للتفاعل مع الجمهور وصناع السينما المصريين.

صالون «كلام في السيما» عن الموسيقار محمود طلعت

يستضيف مركز إبداع سينما الهناجر بدار الأوبرا، في السابعة مساءً، صالون «كلام في السيما» مع المخرج أشرف فايق، بحضور الموسيقار محمود طلعت، لمناقشة تجربته في الموسيقى التصويرية والتلحين والتوزيع وعلاقتها بالصورة والبناء الدرامي.

صالون «مقامات» يحتفي بفتحية أحمد ومملكة الغناء الجميل

يقدم بيت الغناء العربي «قصر الأمير بشتاك» حفلًا بعنوان «فتحية أحمد.. ومملكة من الغناء الجميل»، ضمن صالون «مقامات» بالتعاون مع الإذاعة الثقافية، بمشاركة الباحث صلاح علام، والفقرة الغنائية للدكتورة أمل إبراهيم وفرقة أمل حياتي الموسيقية، في السابعة والنصف مساءً، والدعوة عامة.

عالم فيزياء الضوء أحمد أمين حمزة ضيف «حدوتة مصرية»

يستضيف برنامج «حدوتة مصرية» بإذاعة الشرق الأوسط العالم الدكتور أحمد أمين حمزة، أستاذ الفيزياء ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، في العاشرة مساءً، للحديث عن مسيرته العلمية ورؤيته لتطوير البحث العلمي والجامعات وربط التعليم بسوق العمل.

عرض «مش فيتش» الكوميدي في «تاب ويست»

يقدم فريق «مش فيتش» عرض ستاند أب كوميدي في «ذا تاب ويست» بجاليريا 40 في الشيخ زايد، بمشاركة الكوميديان برناديت وسيندي وإريك أنتوني وسامر طه وإبراهيم صيام، وتبدأ السهرة في التاسعة مساءً، مع فتح الأبواب في الثامنة مساءً.

عرض «أحلام اليقظة» بمسرح الفلكي

يقدم مسرح الفلكي بوسط القاهرة عرض «أحلام اليقظة» في الثامنة مساءً، ويتناول حكاية رجل يلجأ إلى الخيال كوسيلة للتعامل مع صعوبة مواجهة واقع علاقاته المهمة، بينما تتداخل حدود الواقع والوهم في رحلة بحثه عن الراحة والمعنى في حياته.

حفل «كاسيت 90» يستعيد أجواء التسعينيات

يقدم فريق «كاسيت 90» حفلًا موسيقيًا بعنوان «نوستاليجا التسعينات» في «كافيه روم آرت سبيس» في التجمع الخامس، في التاسعة مساءً، ويأخذ الجمهور في رحلة إلى أجواء التسعينيات وأشهر أغانيها، مع فتح الأبواب في الثامنة والنصف مساءً.

حفل «نوبه نور» في مركز نوباديا بالعجوزة

يستضيف مركز نوباديا بالعجوزة حفلًا لفرقة «نوبه نور» للتراث النوبي، في الثامنة مساءً، في ليلة فنية تستعيد أجواء النوبة وتقدم الموسيقى والإيقاعات النوبية الأصيلة، مع إمكانية طلب الأكلات النوبية ضمن تجربة الحفل.

سهرة في ذكرى الموسيقار رياض السنباطي بوسط البلد

تقدم فرقة «نوار» سهرة غنائية في ذكرى الموسيقار رياض السنباطي، تتضمن باقة من ألحانه لعمالقة الطرب، من بينهم أم كلثوم وصالح عبد الحي ومحمد عبد المطلب وعبد الغني السيد وهدى سلطان ووردة، في الثامنة والنصف مساءً، بوسط البلد.

«ليالي جرامافون» تقدم سهرة من أغاني حليم وفريد

يقدم الفنان حسام حسني سهرة غنائية من أجمل أغاني عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، في الثامنة مساءً بجرامافون الزمالك.

«The Sahara» تجمع موسيقى أفرو هاوس وتكنو في كايرو جاز كلوب 610

يستضيف كايرو جاز كلوب 610 بالشيخ زايد سهرة موسيقية بعنوان «The Sahara» تجمع موسيقى أفرو هاوس وتكنو في كايرو، في الثامنة مساءً.

عرض «ظل نوتردام» عن «أحدب نوتردام»

تقدم «سودوكو للفنون» العرض المسرحي «ظل نوتردام»، عن رواية «أحدب نوتردام» لفيكتور هوجو، إعداد وسينوغرافيا وإخراج أحمد رجائي، في الثامنة والنصف مساءً، على مدار ثلاثة أيام، في أجواء من الغموض والتحقيق.

«الملك لير» على المسرح القومي بالعتبة

يقدم المسرح القومي رائعة ويليام شكسبير «الملك لير» بطولة يحيى الفخراني وطارق دسوقي، وإخراج شادي سرور، في التاسعة مساءً، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

حفل «سكوري» في بيت النوبة

يقدم «سكوري» ليلة موسيقية في «بيت النوبة» بمدينة نصر، تتضمن الغناء النوبي وأغاني الحقيبة، في التاسعة مساءً.

حفل «As We Sleep | Nomarch» في كايرو جاز كلوب

يستضيف «كايرو جاز كلوب» أمسية موسيقية في الثامنة مساءً، تجمع بين فرقة «As We Sleep» بموسيقاها الروك البديل، وفرقة «Nomarch» التي تمزج الروك البديل باللمسات الإلكترونية والجيتارات الحالمة، ويختتم الحفل «Raouf» بفقرة راقصة.

حفل «سوبرانو باند» بساقية الصاوي

تقدم فرقة «سوبرانو باند» حفلًا موسيقيًا بساقية عبد المنعم الصاوي في الثامنة مساءً.

عرض «Icons Standup Comedy» بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي عرض «Icons Standup Comedy» في الثامنة مساءً، ضمن فعالياتها الكوميدية.

مسرحية «حاجة تخوف» تستأنف عروضها

تستأنف فرقة مسرحية «حاجة تخوف» للمخرج خالد جلال عروضها داخل دار الإبداع بدار الأوبرا، مع تقديم العرض على مدار ثلاثة أيام أسبوعيًا.

مسرحية «نسيت الشيك» في ساحة روابط

تعرض مسرحية «نسيت الشيك» في ساحة روابط للفنون بوسط البلد، ضمن عروض جمعية المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

مسرحية «حواديت» بمركز الإبداع الفني

يستضيف مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة عرض مسرحية «حواديت» لفرقة «استوديو الممثل»، من إخراج خالد جلال.

مسرحية «متولي وشفيقة» بمسرح الطليعة

تعرض مسرحية «متولي وشفيقة» بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أمير اليماني، وبطولة محمد فريد ويسرا المنسي ومنة اليماني.

«مغامرات جيمو» على مسرح الشمس

يواصل مسرح الشمس بمدينة نصر عرض مسرحية «مغامرات جيمو» لأصحاب الهمم، بطولة كريم الحسيني وإسراء حامد، وتأليف صلاح متولي وإخراج محمد عشري.

«باسورد» على مسرح العرائس

يستمر مسرح العرائس بالعتبة في تقديم مسرحية «باسورد» للأطفال، من تأليف محمد محمود وإخراج سحر منصور.

«أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد

يستمر عرض مسرحية «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد، ضمن مشروع «المعالجة المسرحية للرواية»، بمشاركة عدد من الفنانين.

«ساعة حظ» على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية «ساعة حظ» لفرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية، من إخراج حسام التوني، وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

«حلم حلاوة» على مسرح المتروبول

يستمر عرض مسرحية «حلم حلاوة» على المسرح القومي للأطفال بالعتبة، من تأليف ياسر أبو العينين وإخراج مي مهاب، وبطولة عدد من الفنانين.

«ابن الأصول» على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي عرض مسرحية «ابن الأصول» على مسرح ميامي بوسط البلد، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين.

معرض «المبدع الصغير» بقصر الأميرة خديجة

تستضيف مكتبة الطفل والنشء بمكتبة الإسكندرية بقصر الأميرة خديجة معرض «المبدع الصغير»، للاحتفاء بإبداعات الأطفال والنشء في الفنون اليدوية والفنية، إلى جانب معرض «مصر بعيون المبدع الصغير» وتربيزة تفاعلية للتعريف بإعادة التدوير وتحويل الخامات البسيطة إلى منتجات مبتكرة، وذلك في العاشرة صباحًا.

عرض «الأراجوز التراثي» في بيت السناري

يقدم بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، عرض «الأراجوز التراثي» بالتعاون مع فرقة «ومضة» بقيادة الدكتور نبيل بهجت، في تجربة تجمع الحكايات الشعبية بالأداء الحركي المستوحى من فنون الأراجوز.

ورشة «سيكولوجية القراءة» ببيت السناري

يقدم بيت السناري بالسيدة زينب ورشة «سيكولوجية القراءة» مع الأخصائية النفسية مريم محمد علي، تتناول تأثير علم النفس في علاقتنا بالقراءة وسبل تحقيق أقصى استفادة من الكتب، وذلك في الثالثة عصرًا، والورشة مجانية.

عرض «أصداء مكانية» يمزج الضوء بالعمارة في بيت السناري

يستضيف بيت السناري الأثري بالسيدة زينب عرض «أصداء مكانية Spatial Echoes»، في الثامنة مساءً، تحت إشراف د. ياسمين جامع وأ. هدير دهب، ويقدم تجربة فنية تمزج الفن والتكنولوجيا، ضمن أعمال طلاب الفرقة الثالثة بمقرر «التصميم الفراغي».

حفل فرقة «كردان» في بيت السحيمي

يستضيف بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا موسيقيًا وغنائيًا لفرقة «كردان»، تقدم خلاله باقة مختارة من روائع أغاني ومقامات الطرب الأصيل.

«چومانا» وكورال «سلام» في حفل بقبة الغوري

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل حفلًا غنائيًا لـ«چومانا» وكورال «سلام» بقيادة وائل عوض، في السابعة والنصف مساءً بقبة الغوري، ويتضمن أغنية «وردة في كتاب» وباقة من الأغنيات، ضمن مشروع «صناعة نجم».

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر «الهوية الوطنية»

تعقد مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التفاصيل النهائية لمؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، بحضور عدد من المسؤولين، لمناقشة جلساته وأسماء المشاركين.

لقاء «الذاكرة المغمورة.. تراث مصر البحري»

تستضيف القنصلية الإيطالية بالإسكندرية لقاءً ثقافيًا بعنوان «الذاكرة المغمورة.. تراث مصر البحري»، يحاضر فيه الدكتور عماد خليل، لمناقشة التراث الثقافي المغمور بالمياه والآثار الغارقة وأهميتها التاريخية والحضارية.

محاضرة عن الضغوط النفسية في العصر الرقمي ضمن «أيام تملؤها العافية»

ضمن فعاليات برنامج «أيام تملؤها العافية» للعافية النفسية، تُلقي الدكتورة داليا أنور محاضرة توعوية بمركز المؤتمرات بقاعة الاجتماعات (C)، تتناول مصادر الضغوط النفسية في العصر الرقمي وتأثيرها وسبل التعامل معها، مع فتح باب الحوار والنقاش للحضور.

عرض فيلم «بامبي 2» بوحدة الوسائط المتعددة

تعرض وحدة الوسائط المتعددة فيلم الرسوم المتحركة «بامبي 2» في قاعة العرض الجماعي الثانية (B3)، في تجربة سينمائية باللغة الإنجليزية، وتستمر لمدة 72 دقيقة، مع إتاحة الحضور من سن 16 عامًا.

مناقشة كتاب «دليل أوكسفورد للاقتصاد المصري»

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعالية إطلاق ومناقشة كتاب «دليل أوكسفورد للاقتصاد المصري»، في إطار الجهود البحثية لمشروع سياسات التنمية الاقتصادية.

مناقشة كتاب «إرادة القوة» لنيتشه بمكتبات البحر الأحمر

تستضيف مكتبات البحر الأحمر بمول دجلة بالمعادي لقاءً ضمن فعاليات «قراءات فلسفية» لمناقشة كتاب «إرادة القوة» للفيلسوف نيتشه، بمشاركة عماد العادلي، وحوار الدكتورة سامية عبد الحفيظ، في السابعة مساءً، مع إتاحة الحضور عبر «زووم».

مناقشة كتاب «مصر في عهد عبد الناصر»

ينظم المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة محاضرة وفعالية بحثية لمناقشة كتاب «مصر في عهد عبد الناصر: الطبقات الوسطى والمثالية الاشتراكية» للباحثة الفرنسية أنطوانيت فيراند.

نادي القصة بالمنصورة يناقش «حامل مفتاح المدينة»

ينظم نادي القصة بالمنصورة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، ندوة لمناقشة رواية «حامل مفتاح المدينة» للكاتب أسامة علام، في الخامسة مساءً بمقر المكتبة، بحضور عدد من النقاد والمهتمين بالأدب.

لقاء «الأدب والتحولات.. رؤية تاريخية» بقصر ثقافة رأس غارب

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة لقاءً ثقافيًا ضمن صالون الثقافة الجماهيرية بعنوان «الأدب والتحولات.. رؤية تاريخية»، بمشاركة نخبة من الأدباء والباحثين.

ندوة «اعترافات سيدات الفن التشكيلي» بنادي الجزيرة

ينظم نادي الجزيرة ندوة ومعرضًا بعنوان «اعترافات سيدات الفن التشكيلي.. الحرية والتعبير والفن»، بمشاركة الفنانات سعاد مردم بك، وسعاد عبد الرسول، وعاليا الجريدلي، ويقدمهن الناقد محمد طلعت، ويدير الندوة الكاتب الصحفي جمال زايدة، رئيس اللجنة الثقافية، وذلك في السادسة مساءً.

عرض مسرح عرائس بقصر ثقافة العريش

يقدم قصر ثقافة العريش بشمال سيناء عرضًا لمسرح العرائس، في العاشرة صباحًا.

محاضرة عن مخاطر الألعاب الإلكترونية بأبو زنيمة

ينظم بيت ثقافة أبو زنيمة بجنوب سيناء محاضرة بعنوان «مخاطر الألعاب الإلكترونية»، في العاشرة صباحًا.

محاضرة حول حماية ذوي الهمم من المخاطر بأسيوط

تستضيف المدرسة الابتدائية بالأنصار بأسيوط محاضرة بعنوان «كيفية حماية ذوي الهمم من المخاطر»، في العاشرة صباحًا.

محاضرة عن السياحة في مطروح ببيت ثقافة سيوة

ينظم بيت ثقافة سيوة بمطروح محاضرة بعنوان «مطروح الجديدة على الخريطة السياحية»، في الحادية عشرة صباحًا.

عرض فني لفريق الكورال بقصر ثقافة أنور المعداوي

يقدم قصر ثقافة أنور المعداوي بكفر الشيخ عرضًا فنيًا لفريق الكورال، في الثالثة مساءً.

فعاليات «شارع الفن» على كورنيش النيل بالمنيا

تتواصل فعاليات مبادرة «شارع الفن» على كورنيش النيل بالمنيا، في الخامسة مساءً.

فعاليات «شارع الفن» بمحطة الرمل في الإسكندرية

تتواصل فعاليات مبادرة «شارع الفن» بشارع الحضارات بمحطة الرمل في الإسكندرية، في السادسة مساءً.

فعاليات «شارع الفن» بحديقة صنعاء في كفر الشيخ

تتواصل فعاليات مبادرة «شارع الفن» بحديقة صنعاء في كفر الشيخ، في السادسة مساءً.

صالون «الوعي والمواطنة» بقصر ثقافة الطور

ينظم قصر ثقافة الطور بجنوب سيناء صالون الثقافة الجماهيرية بعنوان «الوعي والمواطنة.. تأصيل الهوية»، في السابعة مساءً.

أمسية شعرية ببيت ثقافة الصف

يقيم بيت ثقافة الصف بالجيزة أمسية شعرية، في الثامنة مساءً.

فعاليات «شارع الفن» بالإسماعيلية

تتواصل فعاليات مبادرة «شارع الفن» في الإسماعيلية، في الثامنة مساءً.

فعاليات «شارع الفن» بميدان المحطة في أسوان

تتواصل فعاليات مبادرة «شارع الفن» بميدان المحطة في أسوان، في الثامنة مساءً.

فعاليات «شارع الفن» بالممشى السياحي ببني سويف

تتواصل فعاليات مبادرة «شارع الفن» بالممشى السياحي في بني سويف، في الثامنة مساءً.

عرض فني لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية

يقدم قصر ثقافة بورسعيد عرضًا فنيًا لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية، في الثامنة مساءً.

عرض «ضي القلوب» للمواهب من ذوي الهمم بالمحلة

يستضيف مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى عرضًا فنيًا لفرقة «ضي القلوب» لذوي الهمم، في الثامنة مساءً.

إعلان الفائز بمسابقة مصر الجديدة

يقام حفل إعلان الفائز وتوزيع جوائز مسابقة «مصر الجديدة» التي ينظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في السابعة مساءً بمركز غرناطة الثقافي، مع تكريم الفائز والاحتفاء بالأعمال المشاركة.

ختام الموسم الثالث من مبادرة «مشروع فنان»

يقام الحفل الختامي للموسم الثالث من مبادرة «مشروع فنان» بمجمع فنون 15 مايو، ويتضمن افتتاح جدارية «مصريات» ومعرض الورش الفنية، إلى جانب فقرات غنائية وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين والعاملين بالمشروع.

«جمال عبد الناصر الثقافي» ينظم ورشة في كتابة المسرح بالإسكندرية

ينظم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، في السادسة مساءً، ورشة تدريبية في فن كتابة المسرح يقدمها الشاعر والكاتب المسرحي ميسرة صلاح الدين، وتتناول أسس بناء النص المسرحي والشخصيات والحوار الدرامي، مع قراءة ومناقشة نماذج مسرحية.

«رمزية العنب في مصر القديمة» بأمسية إيمحتب الثقافية

ينظم متحف إيمحتب بسقارة، عبر تطبيق «زووم»، محاضرة بعنوان «رمزية العنب في مصر القديمة»، تلقيها وسام طه، من الثامنة حتى العاشرة مساءً، وتتناول أهمية العنب ومناظر جنيه ورمزيته في التراث المصري القديم.

«فكرة وحدوتة مع مجلة نور» بالزاوية الحمراء

تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، في الحادية عشرة صباحًا، فعاليات للأطفال تشمل قصصًا مصورة وعرض مسلسل «نور» ومسابقات وفوازير.

الموعد النهائي لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة

يُغلق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الإلكتروني في السابعة مساءً، مع إتاحة التسجيل عبر الموقع الرسمي للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية.

ختام تسجيل رغبات جامعة الأزهر

تختتم جامعة الأزهر استقبال تسجيل رغبات القبول للعام الجامعي 2026/2027 إلكترونيًا عبر بوابة التنسيق.

ختام تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة

يغلق باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات والمعاهد في السابعة مساءً، مع ضرورة استكمال تسجيل الرغبات وتسليم الملفات والمستندات الرسمية لمكتب التنسيق.

ختام مؤتمر المتاحف الأوروبية في رومانيا

تختتم فعاليات مؤتمر AEOM 2026 في رومانيا، بمشاركة متخصصين في المتاحف والتراث، ومناقشة قضايا العمل المتحفي والثقافة والتراث.

ختام معرض «بالريشة والقلم» بنقابة الصحفيين

تختتم فعاليات معرض «بالريشة والقلم» في بهو الدور الرابع بنقابة الصحفيين، بمشاركة نحو 50 فنانًا من الهواة والمحترفين وذوي الهمم.

ختام التدريب المجاني في أساسيات الهندسة الصوتية

تختتم فعاليات التدريب المجاني الذي ينظمه راديو جامعة قناة السويس، ويتضمن أساسيات الهندسة الصوتية والإذاعية وتطبيقات عملية في التسجيل والمونتاج والإخراج.