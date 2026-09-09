ابنها على ضهرها والشمس فوق دماغها.. كفاح عاملة نظافة في شوارع القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا لِعاملة نظافة في أحد شوارع القاهرة الجديدة، ظهرت خلاله وهي تواصل أداء عملها، بينما تحمل نجلها على ظهرها تحت أشعة الشمس ووسط ارتفاع درجات الحرارة.

وأثار المشهد تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لما حمله من دلالات إنسانية تعكس حجم المعاناة التي تواجهها بعض الأمهات العاملات، وحرصهن على مواصلة العمل رغم صعوبة الظروف، من أجل توفير احتياجات أبنائهن.

وظهرت السيدة وهي تحمل طفلها أثناء قيامها بمهام عملها في الشارع، في مشهد وصفه عدد كبير من المتابعين بأنه يجسد كفاح الأم المصرية وسعيها لتوفير حياة أفضل لأبنائها.

وتعاطف مستخدمو مواقع التواصل مع العاملة ونجلها، مؤكدين أن المشهد يستحق التقدير والاهتمام، خاصة مع صعوبة العمل في الشوارع خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأصبح المقطع المتداول حديث عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بصبر السيدة وكفاحها، معتبرين أن الصورة تختصر حكاية أم تواصل العمل رغم التعب والمشقة من أجل "لقمة عيش" نجلها.