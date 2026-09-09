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"تحيا مصر" يطلق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"تحيا مصر" يطلق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية

صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر

أطلق صندوق تحيا مصر المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية، من محافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وعدد من قيادات ومسؤولي الصندوق ومحافظة القاهرة، وذلك استكمالًا لخطة الصندوق للوصول بالدعم إلى الطلاب والأسر المستحقة بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستعدادًا لاستقبال العام الدراسي 2026-2027.

وتستهدف المرحلة الرابعة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية، من خلال توفير الحقائب المدرسية المتكاملة بجميع المستلزمات والأدوات الدراسية التي يحتاجها الطلاب، إلى جانب الملابس والأحذية الجديدة، بما يسهم في توفير احتياجاتهم مع بداية العام الدراسي الجديد، والتخفيف من الأعباء المادية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، صرح تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن انطلاق المرحلة الرابعة يأتي استكمالًا للمراحل السابقة من المبادرة الرئاسية، التي تستهدف توفير احتياجات الطلاب الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، مؤكدًا حرص الصندوق على الوصول بالدعم إلى مستحقيه وفق منظومة متكاملة تراعي الاحتياجات الفعلية لكل أسرة.

وأضاف عبد الفتاح أن المبادرة توفر للطلاب حقائب مدرسية متكاملة تضم مختلف الأدوات والمستلزمات الدراسية اللازمة، إلى جانب الملابس والأحذية الجديدة، بما يضمن حصول الطالب على احتياجاته الأساسية بصورة متكاملة، ويساعد الأسر على استقبال العام الدراسي الجديد دون تحمل أعباء إضافية.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الصندوق يعتمد في تنفيذ أعمال التوزيع على قواعد بيانات محدثة لعام 2026، عقب إجراء أبحاث اجتماعية دقيقة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من مختلف أوجه الدعم المقدمة.

وأوضح أن تنفيذ المرحلة الرابعة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية يأتي امتدادًا لخطة متكاملة بدأها الصندوق من محافظة الإسكندرية، مرورًا بمراحل المبادرة المختلفة في محافظات الوجه البحري والصعيد، بهدف الوصول إلى الطلاب الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد عبد الفتاح أن المبادرة تعكس حرص صندوق تحيا مصر على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية بالتزامن مع بداية العام الدراسي، من خلال التعاون والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن كفاءة عمليات التوزيع ووصول المساعدات إلى الفئات المستحقة.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسية تُنفذ على أربع مراحل متتالية؛ شملت المرحلة الأولى محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ، فيما استهدفت المرحلة الثانية محافظات المنيا والفيوم وأسيوط، وامتدت المرحلة الثالثة لتشمل الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج، بينما تغطي المرحلة الرابعة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية، وذلك ضمن خطة صندوق تحيا مصر لتوسيع نطاق المبادرة والوصول إلى الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.

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