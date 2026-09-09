سكالوني يقترب من الرحيل عن الأرجنتين.. تفاصيل

سادت حالة من الغموض حول موقف ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين خاصة بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن منصبه منذ خسارة التانجو نهائي كأس العالم أمام إسبانيا.

وخسر المنتخب الأرجنتيني نهائي كأس العالم في النسخة الماضية التي أقيمت بأمريكا والمكسيك وكندا أمام إسبانيا بهدف دون رد، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن احتمالية رحيل سكالوني وعدم تجديد عقده مع الأرجنتين تبدو واردة أكثر في الوقت الحالي خاصة بعد قرار اعتزال ليونيل ميسي اللعب دوليًا.

وأفادت الصحيفة بأن سكالوني لن يستمر مع منتخب الأرجنتين، مع فقدانه لميسي، والذي لن يلعب مرة أخرى مع التانجو خاصًة أن كافة الدلائل تشير إلى ذلك.