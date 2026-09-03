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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكالوني يختار وريث ميسي لارتداء القميص رقم 10 مع الأرجنتين

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية، أن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، حدد اللاعب الأقرب لخلافة الأسطورة ليونيل ميسي في ارتداء القميص رقم 10، عقب اعتزال قائد التانجو اللعب دوليًا.

وبحسب شبكة «ESPN Argentina»، فإن سكالوني استقر على نيكو باز، لاعب كومو الإيطالي، ليكون الوريث المنتظر للقميص رقم 10 التاريخي الذي ارتداه ميسي لسنوات طويلة مع المنتخب الأرجنتيني.

ويبلغ باز من العمر 21 عامًا، ونجح خلال الفترة الماضية في لفت الأنظار بمستوياته، ليحظى بثقة سكالوني، الذي يراه الأنسب لقيادة الجيل الجديد من منتخب الأرجنتين، متفوقًا على عدد من الأسماء البارزة، من بينها إنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر.

وكان نيكو باز قد ارتدى القميص رقم 18 خلال مشاركاته الأولى مع منتخب الأرجنتين، إلا أنه قد يحصل على القميص رقم 10 في المرحلة المقبلة، حال استمرار سكالوني على رأس الجهاز الفني وتجديد عقده حتى عام 2030.

ويأتي ذلك في ظل اعتزال ليونيل ميسي ونيكولاس أوتاميندي اللعب الدولي عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026، وهو ما يفتح الباب أمام بداية مرحلة جديدة للمنتخب الأرجنتيني.

ومن المنتظر أن يعلن سكالوني خلال الأيام المقبلة القائمة الأولى لمنتخب الأرجنتين بعد رحيل ميسي دوليًا، حيث تضم القائمة المنتظرة 26 لاعبًا، استعدادًا لسلسلة من المباريات الودية.

وكانت تحضيرات الأرجنتين لجولة خارجية قد شهدت تعثرًا، بعدما تمسك المنظمون في الصين بالحصول على ضمانات بشأن مشاركة ميسي في مباراة ودية كانت مقررة أمام المنتخب الصيني.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض عدد من المباريات الودية المقبلة على أرضه، رغم عدم إعلان الاتحاد الأرجنتيني بشكل رسمي عن هوية المنافسين حتى الآن، ومن المنتظر أن يخوض التانجو ثلاث مباريات، مع إمكانية زيادة العدد إلى أربع مواجهات.

ميسي الأرجنتين سكالوني

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