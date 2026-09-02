رايان جيجز عن مواجهة ميسي: «كان غير قابل للإيقاف.. واختفى أمامي فجأة»

تحدث الويلزي رايان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، عن صعوبة مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن النجم السابق لبرشلونة كان لاعبًا استثنائيًا يصعب التعامل معه داخل الملعب.

وقال جيجز في تصريحات تلفزيونية عن اللعب أمام ميسي: «كان من الصعب جدًا التعامل معه… كان غير قابل للإيقاف».

وأضاف: «حاولت ضربه بأقوى ما أستطيع، لكنه لم يتأثر حتى، واستمر في المراوغة وانطلق بعيدًا».

وتابع أسطورة مانشستر يونايتد: «تسارعه في المساحات القصيرة كان أفضل ما رأيته في حياتي، تعتقد أنك تمكنت منه، وفجأة يكون قد اختفى».

وأوضح جيجز أن قدرة ميسي على التحرك دون كرة كانت من أبرز نقاط قوته، قائلًا: «لم أرَ شخصًا يمشي داخل الملعب بقدر ليونيل ميسي. كان يمشي إلى المساحات ويوفر طاقته، ثم يستلم الكرة وينطلق».

وأكمل: «كان يعرف أين يذهب بطريقة تجعل من المستحيل تقريبًا على اللاعبين معرفة من يجب أن يراقبه. هذه هي خبرته وذكاؤه في اللعبة».

وأشار جيجز إلى القوة البدنية التي كان يتمتع بها ميسي رغم قصر قامته، قائلًا: «كان قصيرًا، لكنه كان قويًا، كان لديه كل شيء».

وعن تطور أدوار ميسي داخل الملعب، قال: «في ذلك الدور الحر، كان يستطيع التحرك في أي اتجاه. كان مذهلًا كجناح، لكنه انتقل إلى مستوى مختلف تمامًا عندما أصبح يلعب في العمق».

واختتم رايان جيجز حديثه عن مواجهة ميسي ورفاقه قائلًا: «لم تكن لديهم نقاط ضعف حقيقية، وكنا بحاجة إلى تقديم المباراة المثالية، وكان عليهم أن يقدموا مباراة سيئة قليلًا».