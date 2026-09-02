عزل ترامب للمرة الثالثة حتمي.. صحيفة أمريكية تتوقع معركة سياسية بعد انتخابات التجديد النصفي

رجحت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية أن يواجه الرئيس دونالد ترامب إجراءات عزل للمرة الثالثة؛ إذا نجح الديمقراطيون في استعادة الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وبحسب الصحيفة، يرى محللون أمريكيون أن الجمهوريين قد يخسرون أغلبيتهم الهشة في مجلس النواب، ما قد يمهد الطريق أمام زعيم الكتلة الديمقراطية حكيم جيفريز لتولي رئاسة المجلس، وهو ثالث أعلى منصب في التسلسل السياسي الأمريكي.

واعتبرت «ذا هيل» أن عزل ترامب قد يصبح أمرًا يصعب تجنبه في حال انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين، سواء كانت أغلبيتهم محدودة أو مريحة.

وقالت الصحيفة: لكن مسار محاولة العزل سيتوقف بدرجة كبيرة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ. فإذا احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم، قد تتحول إجراءات العزل إلى تحرك سياسي سريع وفاشل، وربما تؤدي إلى تعزيز وحدة الجمهوريين خلف ترامب، أما إذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلس الشيوخ أيضًا؛ فقد تتحول القضية إلى مواجهة طويلة تستنزف عمل الكونجرس وتعطل طرح مبادرات تشريعية أخرى.

وخلصت الصحيفة إلى أن المعركة الحقيقية قد لا تتمثل في احتمال خضوع ترامب للعزل مجددًا، بل في مدى قدرة هذه الخطوة على إلحاق ضرر سياسي فعلي به.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي يخضع لإجراءات العزل مرتين، عامي 2019 و2021، كما توقع سابقًا أن يسعى الديمقراطيون إلى عزله مجددًا إذا خسر الجمهوريون أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي.