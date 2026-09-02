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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيرفعوها بالونش.. نجاة ركاب سيارة ملاكي سقطت في مياه ترعة بطريق السنطة - زفتى

غرق سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية
غرق سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل انقلاب سيارة ملاكي ونجاه ركابها من الموت المحقق عقب سقوط بمياه ترعة مبطنة بخط"زفتي _السنطة"إثر انفجار كاوتشوك بسبب السرعه الزائده وتم الدفع بالونش لرفع اثار الحادث وإنقاذ حياة ركابها .

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بنطاق قرية شرشابة بدائرة المركز .

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

إنقاذحياة الركاب  

كما تم الدفع بأوناش لرفع اثار الحادث وإعادة تسيير حركة النقل والمواصلات بذات الطريق .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل غرق سيارة ملاكي مياه ترعة بالغربية

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