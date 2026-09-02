وزير الصحة الإيراني: مقتل 18 شخصا وإصابة 108 في الضربات الأمريكية أمس

أعلن وزير الصحة الإيراني عن مقتل 18 شخصا وإصابة 108 آخرين جراء الضربات الأمريكية أمس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتأتي هذه الحصيلة؛ في أعقاب موجة جديدة من الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران، أعلن الجيش الأمريكي أنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، من بينها أنظمة دفاع جوي ومحطات رادار ومنشآت بحرية وقدرات مرتبطة بزرع الألغام ومواقع للاتصالات.

أعنف جولات المواجهة

وتزامنت الضربات الأمريكية مع تصعيد واسع في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ بعدما شهدت الساعات الماضية تبادلًا للهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، في واحدة من أعنف جولات المواجهة خلال الأسابيع الأخيرة.