ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة أجرة وتروسيكل بمرسى مطروح

حصل صدى البلد على أسماء مصابي حادث تصادم بين سيارة أجرة وتروسيكل، والذى أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متنوعة.

أسماء المصابين

واستقبلت مستشفى مطروح العام 11 مصابا وهم:

رشا عاطف عبدالمعطي، 44 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

دنيا عاطف أبو المجد، 25 سنة، من الغربية، كدمة بالركبة اليسرى.

منة عاطف أبو المجد، 18 سنة، من الغربية، كدمات وسحجات بالجسم.

محمد عاطف أبو المجد، 22 سنة، من الغربية، سحجات وكدمات بالجسم.

فاطمة إبراهيم مرسي، 16 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج مع اشتباه كسر بالعمود الفقري.

حبيبة أبو المجد السيد، 21 سنة، من الغربية، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم.

إبراهيم عاطف عبدالمعطي، 30 سنة، من الغربية، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم.

سلمى إبراهيم عاطف، سنة ونصف، من الغربية، كدمة بالرأس.

إبراهيم مرسي رفاعي، 35 سنة، من الغربية، سحجات وكدمات بالجسم.

طعمة عاطف عبدالمعطي، 30 سنة، جرح بالذراع الأيسر بطول نحو 10 سم، بالإضافة إلى سحجات وكدمات بالجسم.

محمد شريف عبدالسلام، 25 سنة، من مطروح، اشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، مع جرح قطعي بالوجه وسحجات وكدمات بالجسم.

وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما باشرت الجهات المختصة أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.