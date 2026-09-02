ضبط 42 ألفًا و700 قطعة من المنشطات والمغذيات مجهولة المصدر بمطروح

تمكنت حملة تموينية مكبرة من ضبط 42 ألفًا و700 قطعة من المنشطات الجنسية والمغذيات مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها.

جاء ذلك خلال حملة تموينية بقيادة المقدم محمود الطوخي رئيس مباحث التموين بمطروح، وبمشاركة المحاسب عادل بيومي الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح، وبمعاونة رجال الضبط من مباحث التموين.

اتخاذ الإجراءات القانونية

حيث تم ضبط الكميات المشار إليها بأحد الأماكن غير المرخصة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومباحث التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق وكافة أماكن تداول السلع والمنتجات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي بكل حزم للسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح و اللواء عمرو جمال مدير امن مطروح و اللواء احمد المجبر مدير المباحث الجنائية و اللواء محمد جلال رئيس المباحث الجنائية بمديرية امن مطروح بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية بمحافظة مطروح، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وحماية صحة وسلامة المواطنين.