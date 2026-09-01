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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد..أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

أغلقت أسعار الذهب في السوق المحلي ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026 على تراجع طفيف شمل جميع الأعيرة مقارنة بأسعار بداية اليوم.

سعر جرام الذهب في ختام التعاملات بمختلف الأعيرة

أنهى عيار 24 تعاملات اليوم عند  7110 جنيهات للبيع مقابل 7050 جنيهًا للشراء.

واستقر عيار 21، الأكثر طلبًا بين المصريين، عند6220 جنيهًا للبيع مقابل 6170 جنيهًا للشراء، في تراجع واضح عن مستوياته صباح اليوم.

أما عيار 18 فقد أغلق عند 5330 جنيهًا للبيع مقابل5290 جنيهًا  للشراء.

وسجل عيار 14 نحو 4145 جنيهًا للبيع مقابل 4115 جنيهًا للشراء، ليواصل بذلك الذهب مساره الهابط منذ مستهل تعاملات اليوم.

الجنيه الذهب يقترب أكثر من حاجز الـ49 ألف جنيه

تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات إلى49760 جنيها للبيع مقابل 49360 جنيهًا للشراء، مبتعدًا بذلك عن مستوى الخمسين ألف جنيه الذي كان قريبًا منه في وقت سابق من اليوم.

أسعار الأونصة بالجنيه والدولار في ختام الجلسة

بلغ سعر أونصة الذهب محليًا نحو 221100 جنيهًا للبيع مقابل 219325 جنيه للشراء، فيما استقرت الأونصة عالميًا عند 4335.01 دولار، في تراجع يعكس حركة الأسواق العالمية للمعدن الأصفر خلال الساعات الأخيرة من تعاملات اليوم.

دولار الصاغة يواصل تقدمه على سعر البنك

سجل دولار الصاغة في ختام التعاملات نحو 51.00 جنيه، مقابل 50.83 جنيه في البنك، محافظًا على الفارق المعتاد بين السعرين الذي يراقبه العاملون في سوق المجوهرات عند حساب تكلفة الاستيراد والتسعير النهائي.

توقعات المتعاملين مع تراجع الأسعار

يرى عدد من تجار الذهب أن التراجع الأخير قد يمثل فرصة مناسبة للراغبين في الشراء، في المقابل، يفضل بعض الحائزين على الذهب الانتظار لحين استقرار الأسعار قبل اتخاذ قرار البيع، تجنبًا لأي خسائر محتملة في حال استمرار التراجع.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب الجنيه الذهب أسعار الأونصة بالجنيه سعر جرام الذهب عيار 21

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