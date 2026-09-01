قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أهلا مدارس 2026 .. مواعيد وتخفيضات معرض الأسر المصرية بمدينة نصر
عموتة كلمة السر .. وكيل بن شرقي يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الأهلي
رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع بابي ماتار سار من توتنهام
10 دقائق بين الحياة والموت .. كيف أنقذ مدير مدرسة في نيبال 900 طالب؟
بعد تدخل برلماني.. ما التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات بسبب أزمة السيستم؟
نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك
مقابل 840 مليون ريال.. الوليد بن طلال يستحوذ على أسهم الهلال السعودي
سنتكوم: إعادة توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران
رسميا.. طرابزون سبور يعلن رحيل فاتح تكه عن تدريب الفريق
قبل موعده بعامين.. بدء إنتاج بئر «فيوم 4» بغرب الدلتا يضيف 80 مليون قدم غاز يومياً
تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 يقترب من 6260 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026 تراجعًا ملحوظا في جميع الأعيرة بالتزامن مع هبوط  الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

تصدر عيار 24 المشهد اليوم مسجلاً 7095 جنيهًا للبيع مقابل 7155 جنيهًا للشراء، 

 واستقر عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا وشراءً بين المصريين، عند 6210 جنيهات للبيع مقابل 6260 جنيهًا للشراء.

وشهد عيار 18 تراجع مسجلا 5325 جنيهًا للبيع مقابل 5365 جنيهًا للشراء.

واستقر الذهب عيار 14 عند مستوى 4140 جنيهًا للبيع مقابل 4175 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراجع سعر الجنيه الذهب، وزن ثمانية جرامات من عيار 21، مسجلا 49680 جنيهًا للبيع مقابل 50080 جنيهًا للشراء.

أسعار الأونصة بالجنيه والدولار

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق المصرية نحو 220745 جنيهًا للبيع مقابل 222525 جنيهًا للشراء.

و استقرت الأونصة عالميًا عند مستوى 4359.96 دولار، في حركة تعكس تأثر السوق المحلي بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

دولار الصاغة أعلي من سعر البنك

سجل دولار الصاغة اليوم نحو 51.04 جنيه، مقابل 50.92 جنيه في البنك، وهو عنصر مؤثر  في تسعير الذهب.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب 

ترتبط أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل أبرزها حركة الأسعار العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب حجم الطلب المحلي على الشراء أو البيع في مواسم معينة كالأعياد والمناسبات.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر بيع الذهب سعر شراء الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

انطلاق مسابقة أفضل مدرسة في الدقهلية بمناسبة العام الجديد

فعاليات ثقافية وفنية

اختتام مؤتمر "نجيب محفوظ عشرون عاما على رحيل الأستاذ" بالأعلى للثقافة

محافظ المنيا يشرب كوب مياه من محطة مياه سلطانة

محافظ المنيا يتفقد محطة مياه سلطانة ويوجه برفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية

بالصور

أطعمة تجنبي وضعها لطفلك في اللانش بوكس.. تحتوي على مواد مسرطنة

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر

مع دخول المدارس .. نصائح فعالة لضبط نوم طفلك والاستيقاظ بنشاط

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد