عيار 21 يقترب من 6260 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026 تراجعًا ملحوظا في جميع الأعيرة بالتزامن مع هبوط الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

تصدر عيار 24 المشهد اليوم مسجلاً 7095 جنيهًا للبيع مقابل 7155 جنيهًا للشراء،

واستقر عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا وشراءً بين المصريين، عند 6210 جنيهات للبيع مقابل 6260 جنيهًا للشراء.

وشهد عيار 18 تراجع مسجلا 5325 جنيهًا للبيع مقابل 5365 جنيهًا للشراء.

واستقر الذهب عيار 14 عند مستوى 4140 جنيهًا للبيع مقابل 4175 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراجع سعر الجنيه الذهب، وزن ثمانية جرامات من عيار 21، مسجلا 49680 جنيهًا للبيع مقابل 50080 جنيهًا للشراء.

أسعار الأونصة بالجنيه والدولار

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق المصرية نحو 220745 جنيهًا للبيع مقابل 222525 جنيهًا للشراء.

و استقرت الأونصة عالميًا عند مستوى 4359.96 دولار، في حركة تعكس تأثر السوق المحلي بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

دولار الصاغة أعلي من سعر البنك

سجل دولار الصاغة اليوم نحو 51.04 جنيه، مقابل 50.92 جنيه في البنك، وهو عنصر مؤثر في تسعير الذهب.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

ترتبط أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل أبرزها حركة الأسعار العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب حجم الطلب المحلي على الشراء أو البيع في مواسم معينة كالأعياد والمناسبات.