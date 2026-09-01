الذهب يتراجع تحت ضغط توقعات الفائدة الأمريكية وتصاعد توترات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لتطورات التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع ترقب صدور حزمة من بيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى نحو 4428.54 دولار للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 19 أغسطس، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى نحو 4477.20 دولار للأوقية.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها الوظائف الشاغرة وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه دي بي"، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية، بحثا عن مؤشرات بشأن قوة سوق العمل والمسار المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية.

وكان الذهب قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن يتراجع بنحو 3% يوم الجمعة، عقب تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، أشار فيها إلى أن البنك المركزي سيكون أمامه "عمل يتعين القيام به" إذا لم يحصل صناع السياسة على الثقة اللازمة في اتجاه التضخم نحو مستهدف البنك البالغ 2%.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى مؤسسة "آي جي"، إن الذهب تعرض لضغوط جراء "اللهجة المتشددة" التي تبناها وورش خلال كلمته في منتدى جاكسون هول، إلى جانب تجدد التوترات في مضيق هرمز، وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار النفط وزيادة توقعات التضخم.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة مرة واحدة لن يكون بالضرورة عاملا حاسما في تغيير اتجاه الذهب، إلا أن تكرار رفع الفائدة مرتين أو ثلاث مرات قد يكون له تأثير أكبر على المعدن النفيس.

وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يقدر المتداولون حاليا احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر بنحو 66%، فيما تصل احتمالات رفعها في ديسمبر إلى نحو 89%.

وعادة ما ينظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الضغط على المعدن النفيس، إذ يزيد من جاذبية الأصول التي تدر عائدا للمستثمرين.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يكن "احتراما كبيرا" لوورش، مضيفا أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "سيفعل ما يتعين عليه فعله" فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، هدد ترامب أمس الاثنين بتنفيذ مزيد من الضربات ضد إيران، عقب أول تبادل مباشر للهجمات بين الجانبين خلال شهر، ما أدى إلى تصاعد التوترات في الصراع الذي اتجه مؤخرا نحو مواجهة اقتصادية.

وتزامنت هذه التطورات مع ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، الأمر الذي يعزز المخاوف بشأن الضغوط التضخمية ويزيد حساسية أسواق المعادن تجاه مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2% إلى نحو 66.42 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى نحو 1797.71 دولار للأوقية.

واستقر سعر البلاديوم عند نحو 1355.08 دولار للأوقية.